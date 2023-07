Come riportato da un recente articolo di Bloomberg, Apple sta valutando la possibilità di aumentare il prezzo dei prossimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, mentre rimarrà invariato il prezzo degli iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Secondo quanto riportato daBloomberg, Apple prevede di spedire un quantitativo di iPhone 15 (nei vari modelli che verranno rilasciati) pari al totale di iPhone 14 spediti prima del day one, con un obiettivo di vendita di circa 85 milioni di unità durante l’anno in corso. Questo numero di vendite, unite all’aumento di prezzo dei modelli Pro, dovrebbe portare ad un aumento generale dei ricavi di iPhone.

Per gli investitori di AAPL, questa stabilità nelle spedizioni rappresenta una buona notizia, poiché significa che Apple si aspetta che la domanda di iPhone, da parte dei consumatori rimanga forte anche nel prossimo ciclo di modelli. L’aumento di prezzo per i modelli Pro suggerisce, inoltre, un’apertura da parte dei consumatori a spendere una cifra più alta per il modello top di gamma.

Durante una conference call sui risultati finanziari di quest’anno, il CEO di Apple Tim Cook, ha suggerito che i clienti sono disposti a spendere di più per ottenere il miglior iPhone possibile: “Penso che le persone siano disposte a fare davvero uno sforzo per ottenere il meglio che possono permettersi in quella categoria”, ha detto Cook.

Secondo le ultime voci di corridoio, tutti i modelli di iPhone 15 avranno una porta USB-C, al posto del connettore Lightning. Inoltre, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus abbandoneranno il notch a favore della più moderna Dynamic Island, già vista sulla serie iPhone 14 Pro lo scorso anno.

I modelli Pro dell’iPhone 15 presenteranno, inoltre, un nuovo telaio in titanio, il processore A17 di ultima generazione e un nuovo pulsante multifunzione posto sul lato del dispositivo, simile all’Action Button presente sull’Apple Watch Ultra e sostituirà lo switch per la modalità silenziosa.

Infine, solamente l’iPhone 15 Pro Max, includerà una nuova lente periscopica nel modulo della fotocamera posteriore, garantendo un aumento dell’intervallo dello zoom ottico che dovrebbe raggiungere i 10X.

I modelli Pro presenteranno i bordi dello schermo più sottili mai visti su un iPhone, grazie a un nuovo processo di produzione che, apparentemente, avrebbe causato dei ritardi tali da far rischiare a Apple di slittare il lancio di un paio di settimane. Tuttavia, il rapporto di Bloomberg di oggi, suggerisce una conclusione meno drammatica, indicando che il problema di produzione verrà apparentemente risolto entro un paio di settimane e non generando alcun tipo di impatto sulla produzione complessiva.