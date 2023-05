Il vostro smartphone si sblocca da solo e funziona in completa autonomia? Potreste essere vittima di un nuovo attacco di hacking dello schermo chiamato GhostTouch.

GhostTouch è un attacco che consente agli hacker di controllare a distanza il vostro telefono inviando segnali elettromagnetici (EMI) che simulano eventi di tocco sullo schermo. Possono utilizzare questo metodo per accedere ai vostri dati sensibili, installare malware o eseguire altre azioni malevole.

GhostTouch è stato scoperto da ricercatori dell’Università di Zhejiang (Cina) e dell’Università Tecnica di Darmstadt (Germania) che lo hanno testato su nove modelli di smartphone, tra cui iPhone SE (2020), Samsung Galaxy S20 FE 5G, Redmi 8 e Nokia 7.2. Hanno scoperto che l’attacco funziona da una distanza massima di 40 mm e può aggirare alcuni meccanismi di sicurezza come il blocco schermo con sequenza.

“Purtroppo, i luoghi più comuni per l’hacking dei touchscreen sono i luoghi pubblici come biblioteche, caffè o sale conferenze, dove le persone pongono i loro smartphone a faccia in giù sul tavolo. Gli aggressori preparano in anticipo l’apparecchiatura sotto il tavolo e lanciano l’attacco a distanza. L’utente potrebbe non accorgersi nemmeno che il suo gadget è stato violato“, afferma Adrianus Warmenhoven, esperto di sicurezza informatica presso NordVPN.

Il modo migliore per proteggersi dall’hacking dello schermo è utilizzare un meccanismo di sicurezza forte, come un codice PIN, una password o la biometria. Dovreste anche fare attenzione a dove posizionate il vostro smartphone nei luoghi pubblici ed evitare di lasciarlo incustodito. Se si nota un’attività insolita, come l’apertura di URL casuali, l’accesso al proprio conto bancario o la connessione a dispositivi Bluetooth o Wi-Fi sconosciuti, è necessario scollegare immediatamente il dispositivo dalla rete ed eseguire una scansione per individuare eventuali malware.

A quanto pare, non è un fenomeno così raro: NordVPN ha dichiarato che cercando la frase “il telefono si sblocca da solo” su Google, emergono più di 209 milioni di risultati. Anche se non tutti questi risultati possono essere attribuiti a GhostTouch, alcuni potrebbero sicuramente esserlo.

L’hacking dello schermo è una minaccia nuova e pericolosa che può compromettere la privacy e la sicurezza. Seguendo questi consigli, è possibile ridurre il rischio di cadere vittima di GhostTouch e mantenere il smartphone al sicuro.