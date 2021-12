Il Wear OS 3 “per tutti” si mostra in versione non personalizzata da Samsung

L’arrivo di Wear OS 3 su dispositivi non Samsung è atteso per la prossima estate, a un anno esatto dal rilascio per gli smartwatch della casa sudcoreana. Fino a questo momento, l’unico modo per provare personalmente l’ultima versione del software di Google consiste nell’acquisto di un Samsung Galaxy Watch4; in alternativa, però, è sempre possibile fare affidamento sulle foto e sui video pubblicati dagli sviluppatori, per esempio su quelle diffuse su Twitter dal membro di XDA Developers Mishaal Rahman.

Nelle immagini in questione, il sistema operativo si mostra per come è veramente, vale a dire senza le modifiche all’interfaccia utente fatte da Samsung. Se sei in possesso di uno smartwatch Fossil o Ticwatch e non vedi l’ora di scoprire Wear OS 3, allora mettiti comodo: di seguito trovi una rassegna delle principali novità grafiche e funzionali della nuova versione del sistema operativo, in molti casi affiancate dagli screenshot di Mishaal Rahman (trovi la serie completa di tweet qui sotto).

Partiamo dalle novità estetiche. Per prima cosa, Rahman fa notare che gli interruttori abilitati presentano ora un nuovo sfondo sfumato, molto utile per far risaltare le opzioni attive nel menu delle impostazioni. Anche l’elenco delle app recenti si ricolora, mentre nella schermata a cui si accede per modificare/cambiare le watch faces viene aggiunto in basso un piccolo pulsante a forma di pillola corrispondente al comando Edit.

Per quanto riguarda le nuove funzioni, invece, d’ora in poi sarà possibile controllare l’app YouTube Music anche dal proprio polso (è attiva una nuova scorciatoia per l’apertura dei controlli multimediali che si abbina perfettamente a quest’app). Non manca l’opzione Servizi sanitari, con le informazioni di base sull’utente come altezza e peso. In Accessibilità, inoltre, viene integrata una gesture di “tripla pressione” dall’utilità ancora sconosciuta.

In generale, nessuna delle modifiche summenzionate cambierà radicalmente l’esperienza d’uso dello smartwatch, ma è indubbio che tutte insieme contribuiranno a renderla un po’ più moderna.

I changed my mind a bit. Here's a look at the recents overview/app tray in Google's Wear OS 3 release. pic.twitter.com/nNvnfSZFcL — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2021