Con un comunicato stampa Iliad ha informato dell’attivazione di un nuovo servizio di banda ultralarga per le città di Milano, Bologna e Torino.

Iliad, presente sul nostro mercato fin dal 2018, aggiunge da oggi un nuovo servizio di banda ultralarga in fibra ottica che permetterà di viaggiare fino alla velocità di 2,5 gigabits al secondo tra Wi-Fi e porte Ethernet. Questo servizio è stato implementato appositamente per gli utenti di tre grandi città della nostra penisola: Milano, Torino e Bologna. Nell’area di questi tre comuni, non essendo possibile per Iliad installare apparati proprietari nelle centrali, fino ad oggi la velocità di navigazione era infatti limitata a un 1 gigabit per secondo.

Riportiamo direttamente dal comunicato le caratteristiche dell’offerta:

19,99 euro al mese per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99 euro al mese e pagamento automatico, altrimenti 24,99 euro al mese

per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99 euro al mese e pagamento automatico, altrimenti 24,99 euro al mese costo di installazione 39,99 euro una tantum

una tantum prezzo garantito per sempre , senza costi nascosti e senza vincoli di durata

, senza costi nascosti e senza vincoli di durata iliadbox Wi-Fi 6 , il router interamente made in iliad, progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito

, il router interamente made in iliad, progettato e testato per durare almeno 10 anni, con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo

Con questo nuovo servizio Iliad assottiglia ulteriormente il divario che separa gli utenti, nuovi e vecchi, della compagnia francese che vivono nei tre centri oggetto di questa implementazione. Già ora, al di fuori dell’area delle tre città menzionate, Iliad grazie ad un accordo stipulato con Fibercop (succursale della più nota TIM) permette invece di navigare alla velocità di 5 gigabit al secondo.

La nuova offerta non fa altro che confermare l’interesse della compagnia di bandiera francese ad espandersi nel mercato della fibra ottica della nostra penisola: ad oggi, a poco più di un anno dall’ingresso nel settore della telefonia fissa, Iliad ha raggiunto quasi dieci milioni di unità abitative.