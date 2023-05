Cosa sta succedendo con Iliad? L’operatore di telefonia mobile francese che ha conquistato milioni di clienti in Italia con le sue offerte low cost sta riscontrando dei problemi sulla sua rete nel pomeriggio di oggi. Molti utenti segnalano di non poter effettuare o ricevere chiamate, né navigare su internet con la rete dati.

Non si tratta di un caso isolato, ma di un disservizio che sembra interessare tutto il territorio nazionale. Secondo il sito Downdetector, che monitora lo stato dei servizi online, le segnalazioni di problemi con Iliad sono iniziate intorno alle 14:30 di oggi e hanno raggiunto un picco di oltre 7100. Le zone più colpite sono il nord e il centro Italia, ma anche il sud non è immune.

Iliad non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale sulle cause del guasto, né una previsione sul ripristino della normalità della rete telefonica mobile. La rete in fibra, nota per il suo prezzo competitivo e la sua velocità massima di ben 5Gbps nella aree servite, non sembrava all’inizio riscontare problemi, ma alcuni utenti negli ultimi momenti del down hanno segnalato anche qualche disservizio sparso legato ai DNS.

Fonte: DownDetector

Si tratta di un inconveniente molto sgradito per Iliad, azienda che ha basato la sua strategia commerciale sulla qualità e l’affidabilità della sua rete, oltre che sui prezzi competitivi.

Speriamo che Iliad possa risolvere al più presto il problema e ripagare la fiducia dei suoi clienti magari con un gesto commerciale o un risarcimento. Nel frattempo, vi terremo aggiornati su eventuali novità o comunicazioni da parte dell’operatore.

Non c’è molto da fare per poter aggirare il disservizio, è possibile solamente utilizzare un numero di un altro gestore per effettuare la nostra telefonata se urgente oppure attendere che il problema venga risolto, cosa che ci aspettiamo avvenga in tempi brevi.

Anche voi siete stati colpiti da questi problemi? È la prima volta che notate un disservizio simile o è già accaduto in passato?