In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, anche Iliad ha voluto prendere parte all’iniziativa e collaborare al risparmio energetico.

Copyright: andreysuslov

Nata nel 2005 su rai Radio 2, per iniziativa della trasmissione radiofonica Caterpillar, la giornata del risparmio energetico è presto diventata una ricorrenza a cui molte grandi realtà hanno deciso di aggregarsi. Tra queste Iliad: presente sul mercato italiano dal 2018, già dal 2021 ha lanciato una ambiziosa Strategia per il clima, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica per tutto il Gruppo entro il 2035. Questo piano si articola in 10 diversi punti di intervento e si stima richiederà investimenti per circa un miliardo di euro.

Tra i punti di intervento è ad esempio presente l’uso di data center con le migliori prestazioni ambientali o l’efficientamento elettrico delle infrastrutture di telefonia fissa e mobile. A questi interventi, nel 2022 si è aggiunta l’adozione di un Piano di ottimizzazione energetica, che contiene una serie di azioni volte principalmente ad efficientare i consumi. E per farlo Ilaid, tra le altre cose, ha deciso di compiere un passo tanto semplice quanto innovativo: spegnere tutte le illuminazioni dei propri punti vendita, dalle vetrine alle insegne, durante gli orari di chiusura. Decisione che si sposa in maniera ideale alla filosofia “M’illumino di meno”: piccole azioni per modificare stabilmente gli stili di vita e renderli sostenibili.

Non solo, sempre nell’ottica di ridurre i consumi e, con essi, le emissioni, Iliad ha anche implementato lo switch-off notturno di alcune frequenze: nei momenti di minor traffico traffico, vengono messe in stand-by alcune frequenze, così da consumare meno senza intaccare la qualità. E in caso di un picco di richiesta di connettività un sistema riattiverà in automatico le frequenze inattive. Ma Iliad ha deciso di intervenire anche su altri elementi della propria catena: ad esempio le Iliad Box sono progettate per durare almeno dieci anni, mentre le Simbox sono programmate per restare inattive durante la notte. Il tutto con un netto calo dell’impatto ambientale sia come consumi energetici che come utilizzo di materiali.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Iliad, dove sono esposte tutte le azioni intraprese del gruppo.