Il 2022 è stato un’anno di forte crescita per il Gruppo Iliad e per Iliad Italia, sia per quanto riguarda le utenze mobili che per le attivazioni delle reti FTTH. L’azienda continua la propria opera di investimento nelle infrastrutture del Paese e nel suo obiettivo di sostenibilità ambientale e sociale.

Il bilancio del 2022 ha confermato un risultato importante per il fatturato di Iliad Italia, che ha fatto registrare un aumento del 15,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 927 milioni di euro. EBITDAaL (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Special Losses) è stato di 211 milioni di euro, in significativa crescita rispetto agli 80 milioni di euro registrati nel 2021. Iliad Italia ha attivato 1 milione di utenze nette sul mobile e 109 mila utenze sulla fibra.

Il Gruppo Iliad ha registrato ricavi pari a 8,4 miliardi di euro, in crescita del 10,3% rispetto all’anno precedente. L’EBITDAaL è stato di 3,3 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è stato di 758 milioni di euro, in aumento del 44,1% rispetto all’anno precedente.

Iliad in Italia si è confermata protagonista nel mercato delle telecomunicazioni, con un milione di utenze mobili nette attivate solo nel 2022, raggiungendo così i 9,5 milioni. L’offerta in fibra ottica 100% FTTH lanciata a gennaio 2022 ha dimostrato un grande successo con 109 mila attivazioni in soli 11 mesi, rappresentando circa il 3,4% del segmento FTTH. Anche l’ultimo trimestre del 2022 ha registrato risultati particolarmente positivi, con +224 mila utenze nette sul mobile e +25 mila utenze nette sulla fibra. Grazie a queste performance, Iliad si conferma per il diciannovesimo trimestre di fila il primo operatore nel mercato mobile per saldo di utenti netto.

Iliad ha continuato ad investire nel Paese in termini di infrastrutture e occupazione, come dimostra lo studio LUISS “Il contributo di Iliad all’economia italiana. Analisi degli impatti socioeconomici degli investimenti e degli impatti concorrenziali nel mercato della telefonia mobile”.

Iliad ha ricevuto il premio “Availabilty award” 2022, assegnato da Opensignal, società indipendente per la valutazione dell’esperienza degli utenti di telefonia mobile. La rete mobile di Iliad si è posizionata al primo posto nella classifica degli operatori per disponibilità di rete mobile, calcolata in base al tempo trascorso dagli utenti in connessione con una rete 3G, 4G o 5G.

“Per Iliad il 2022 è stato un ulteriore anno di crescita e innovazione”, ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia. “L’importante risultato raggiunto ci consente di continuare a guardare il futuro con lungimiranza e grande entusiasmo. Stiamo rispettando gli impegni presi garantendo trasparenza e chiarezza in tutte le nostre attività. Per il 2023 vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri utenti con le migliori tecnologie e con le offerte senza sorprese e senza costi nascosti, i tratti distintivi che ci hanno fatto diventare l’alfiere della trasparenza in Italia”.

La strategia di sostenibilità della società, inoltre, si inserisce in un percorso più ampio intrapreso già nel 2021 da parte del Gruppo, che punta a raggiungere la carbon neutrality per le emissioni dirette entro il 2035 e ad includere sempre di più le tematiche ESG lungo tutta la catena del valore. Nell’ambito della sostenibilità sociale, invece, Iliad ha continuato a promuovere progetti di formazione professionale e ha contribuito concretamente all’abbattimento delle disuguaglianze educative.