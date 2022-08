Anche in questo 2022-2023 sono stati elencati i Top Contact Center, grazie all’analisi e alla classifica attraverso sondaggi scientifici dall’Istituto Tedesco di Qualità (ITQF) in collaborazione con Affari e Finanza de La Repubblica.

Partiamo subito col dire che il migliore operatore di telefonia mobile in Italia a livello di assistenza è risultato Iliad.

Facciamo prima un piccolo un passo indietro: Iliad ha esordito in italia nel 2018, rivoluzionando il mercato attraverso un’offerta generosa e trasparente, superando in meno di quattro anni 8,5 milioni di utenti e, come registrato da Ipsos in una indagine di gennaio 2022, ottenendo un tasso di soddisfazione superiore al 97%. Sembra proprio che l’operatore francese abbia fatto centro anche per quanto riguarda l’assistenza clienti.

Il metodo di valutazione da parte dell’Istituto Tedesco di Qualità è stato quello di analizzare il grado di soddisfazione degli utenti (oltre 700.000 giudizi di clienti su 100 settori dell’economia italiana, sulla base di un sondaggio rappresentativo della popolazione) rispetto ai diversi canali di contatto, sia sui Contact Center stessi via telefonia che a livello di assistenza in chat sui vari canali social, siti web e via mail.

Inoltre Iliad, per il secondo anno consecutivo, è stata giudicata dagli intervistati il migliore brand di telefonia mobile per il rapporto qualità prezzo. Ovviamente il sondaggio è stato sottoposto ha utenti reali che hanno usufruito dei servizi e del supporto dei Call Center delle diverse compagnie.

Andando ad osservare l’intera classifica dei migliori Call Center in questo 2022-2023 che ha come protagonista Iliad, notiamo che seguono CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e Sky Wifi.

Non appaiono i grandi della telefonia (TIM, Vodafone, WindTre) che conosciamo molto bene. Potrebbe significare forse che i piccoli gestori hanno una gestione migliore per quanto riguarda l’assistenza rispetto ai big del settore? Infine è interessante vedere come si è classificata Sky con Sky Wifi, esordio del gruppo Comcast nel settore delle telecomunicazioni.