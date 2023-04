Iliad, la compagnia telefonica francese guidata dal miliardario Xavier Niel, secondo una fonte di Bloomberg avrebbe presentato una nuova offerta per acquisire la divisione italiana di Vodafone, il secondo operatore mobile nel nostro Paese. Si tratterebbe di un nuovo tentativo dopo che lo scorso anno Vodafone aveva rifiutato una proposta da 11,25 miliardi di euro per la sua unità italiana, avanzata da un consorzio sostenuto da Iliad.

Iliad avrebbe rilanciato le trattative per un potenziale accordo per alcune delle attività di Vodafone, secondo quanto riportato da Bloomberg. La fonte ha anche aggiunto che le due società avrebbero ripreso le discussioni dopo che Niel, a settembre, ha acquisito una partecipazione del 2,5% di Vodafone. L’operatore francese starebbe anche valutando altri asset di Vodafone in altre parti d’Europa.

Vodafone, dal canto suo, è alla ricerca di opportunità di fusione in varie nazioni d’Europa, tra cui Regno Unito, Spagna, Portogallo e Italia. Tuttavia, la società inglese potrebbe aspettare un amministratore delegato permanente prima di concludere qualsiasi accordo e nessuna transazione sarebbe imminente.

Perché Iliad vorrebbe comprare Vodafone Italia? Il motivo principale è che Iliad, che è entrata nel mercato italiano nel 2018 come quarto operatore mobile, vuole rafforzare la sua posizione e competere meglio con i rivali TIM e WindTre.

Quali sarebbero le conseguenze di una eventuale acquisizione?

Se Iliad riuscisse a comprare Vodafone Italia, si creerebbe un nuovo gigante delle telecomunicazioni nel nostro Paese, con una quota di mercato facilmente superiore al 35%. Questo potrebbe portare a una maggiore concorrenza e a prezzi più bassi per i consumatori, ma anche a possibili problemi di antitrust e a una riduzione degli investimenti in infrastrutture.

Cosa ne pensano gli esperti? Gli analisti sono divisi sulle possibilità che l’offerta di Iliad vada in porto. Alcuni ritengono che sia improbabile che Vodafone accetti di vendere la sua divisione italiana a un prezzo inferiore a quello dello scorso anno. Altri invece credono che ci siano margini per una trattativa, vista la pressione che Vodafone subisce dagli azionisti per vendere asset e ridurre il debito.

Al momento non c’è nessuna certezza sul fatto che l’offerta di Iliad venga accettata o rifiutata da Vodafone. Le due società potrebbero continuare a negoziare per trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti, oppure interrompere le trattative se non ci sono le condizioni per proseguire.

In ogni caso, si tratta di una vicenda che potrebbe cambiare il panorama delle telecomunicazioni in Italia e in Europa.