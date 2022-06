Se siete soliti consumare molti dati connettendovi da remoto, siamo sicuri che questa offerta di Iliad attirerà il vostro interesse. Il noto operatore telefonico, infatti, ha deciso di riproporre una delle sue offerte più apprezzate e convenienti, dedicate a chi è solito navigare molto sul web. Si tratta del piano Dati 300, che offre 300GB al mese di solo traffico dati a 13,99€!

Potrete attivare questa offerta fino al 12 luglio, registrando un nuovo numero che, come detto, sarà dedicato solo all’utilizzo dati. La richiesta la si potrà fare direttamente dalla pagina ufficiale, cliccando sul tasto “registrati” e seguire le semplici istruzioni. Durante questa fase, Iliad vi permetterà di scegliere un numero telefonico tra quelli presenti, offrendovi così anche un minimo di personalizzazione sulla vostra nuova linea telefonica.

La connessione non avrà limiti di velocità, sfruttando quindi al massimo le potenzialità della rete 4G e 4G+. Questo fa sì che l’offerta sia ideale non solo per chi è solito navigare su Internet dal proprio dispositivo mobile, ma anche per chi preferisce farlo attraverso il PC. A tal riguardo, potrete usare l’hotspot (incluso nel prezzo) per connettervi tramite Wi-Fi oppure inserire la SIM all’interno di un router compatibile e navigare come se si avesse una connessione fissa.

Il piano Dati 300 di Iliad è dunque un’ottima alternativa alla connessione fissa e alle varie proposte presenti sul mercato relative a Internet senza linea fissa, grazie appunto ai tanti giga disponibili e ovviamente al prezzo vantaggioso che, ricordiamo, sarà disponibile per un tempo limitato. Attivando Dati 300 di Iliad non avrete inoltre timori che l’offerta possa cambiare nel tempo, grazie alla trasparenza dimostrata finora dall’operatore, che ha permesso già a milioni di italiani di risparmiare sul piano tariffario.

Ricapitolando, Dati 300 può essere un’ottima scelta per chi necessita di un pacchetto dati consistente e libero da vincoli, che possa affiancarsi anche a servizi di altri operatori con grande semplicità, senza dover ridiscutere le proprie tariffe già attive e trovarsi magari a spendere anche più del previsto.

In conclusione, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!