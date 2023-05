Nella mattinata di giovedì 4 maggio 2023 noi di Mobilelabs abbiamo avuto il privilegio di assistere dal vivo all’evento Iliad che si è tenuto al Superstudio Events di Milano. L’attesa era tanta e dopo alcuni preamboli, è stata svelata al pubblico la nuova offerta Iliad per imprese e p. iva che prende il nome di iliadbusiness.

Si tratta di un’offerta conveniente? Riuscirà Iliad a “rubare clienti” anche in questo mercato? In attesa di trovare la risposta a queste domande, andiamo intanto a scoprire questa interessante offerta!

L’offerta è davvero rivoluzionaria come è ormai consuetudine dalle parti di Iliad, consiste infatti di chiamate illimitate, sms illimitati, 220GB in 4G, 4G+ e 5G in Italia, 15GB in Unione Europea e 5GB in roaming in 30 Paesi, tra cui Cina, Svizzera, Emirati Arabi, India, Canada e

Brasile. Tutto questo al costo di 11,99€ al mese + IVA, per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata. Il costo di attivazione è invece di 9,99€ + IVA.

Una volta attivata l’offerta, ci sarà la possibilità di accedere a due opzioni aggiuntive e in dettaglio sono: Offerta Business Dati 180, un’offerta solo dati che prevede 180GB con in 4G, 4G+ 5G in Italia, 15GB dedicati in Unione Europea e 5GB dedicati in 30 Paesi extra Unione Europea, a 9,99€ +IVA al mese. L’altra opzione è invece l’abbonamento McAfee Business Security, una protezione completa da virus e minacce su tre dispositivi a 1,99€ + IVA al mese per ogni licenza.

Prima di presentare l’offerta il CEO di Iliad Italia Bendetto Levi, ha speso diverso tempo a puntualizzare come questa offerta sia davvero per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata, caratteristiche che spesso sono piuttosto opache e davvero poco chiare nelle offerte proposte da molti altri operatori telefonici italiani.

“La rivoluzione iliad non si ferma e oggi siamo al fianco del segmento business per supportare concretamente chi contribuisce allo sviluppo e alla crescita economica del Paese, tenendo fede sempre ai nostri valori. Con il lancio di iliadbusiness rispondiamo alle necessità di sempre maggiore trasparenza e offerte dedicate di migliaia di professionisti italiani e imprese, garantendo tariffe chiare e semplici, ormai diventate il marchio di fabbrica di iliad”. –Bendetto Levi CEO di Iliad Italia –

Un’altra rivoluzione che ha portato Iliad, è la possibilità di sospendere le SIM. In sintesi con iliadbusiness è possibile sospendere la SIM e non pagare più l’offerta fino a quando non si deciderà di riattivarla. È possibile eseguire tale operazione in completa autonomia accedendo all’area personale sul sito di Iliad. Questo può tornare molto utile e far risparmiare diversi soldi nei casi in cui un’azienda lavori principalmente solo durante una stagione o comunque solo durante un periodo dell’anno. La riattivazione della SIM avrà poi un costo di 4,99€ + IVA.

Infine, per mettere bene in evidenza quanto l’azienda ci tenga a dare un’assistenza valida ai propri clienti, è stato annunciato che l’assistenza clienti sarà 100% umana e disponibile 24 ore al giorno tutti i giorni con un nuovo numero dedicato, il 176.

Insomma, Iliad colpisce ancora e lo fa in gran stile. Si tratta senza ombra di dubbio di un’offerta allettante a un costo piuttosto contenuto e che offre davvero una grande quantità di servizi. È possibile accedere all’offerta già da subito andando sul sito ufficiale di iliadbusiness.