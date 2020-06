Immuni scala le classifiche: oltre mezzo milione di download

Grande successo per l’app Immuni, che ha totalizzato 500 mila download in poche ore. Si tratta, di conseguenza, del software più scaricato del giorno sia su Google Play Store che su App Store. Un segno che gli italiano hanno apprezzato questo progetto totalmente gratuito.

Immuni è l’applicazione che segnala agli utenti l’eventuale incontro con una persona che si è poi rivelata essere positiva al Covid-19. L’utilizzo di app per il contact tracing risulta una scelta cruciale per limitare la diffusione del Coronavirus, specialmente nel pieno della Fase 2, in cui un semplice errore potrebbe catapultarci nuovamente indietro. A 24 ore dalla sua pubblicazione negli store ufficiale di Android e iOS, l’app Immuni si è collocata al primo posto nella classifica dei software più scaricati del giorno.

Il Ministro per l’innovazione Paola Pisano ha dichiarato:

Dopo 24 ore abbiamo già avuto 500 mila download, significa che l’applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità e i cittadini ne hanno capito l’utilità.

Questa applicazione è delineata da un design semplice, un’interfaccia utente intuitiva – così da poter essere utilizzata da tutti – non è obbligatoria – come più volte ribadito dal Ministero della Salute – ed è realizzata nel pieno rispetto della privacy. Immuni è disponibile per Android (in Google Play Store) e per iOS (in App Store). Per scoprire tutte le informazioni su questa applicazione, è disponibile un articolo dedicato.