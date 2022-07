Se durante l’estate non siete tra quelli che amano rilassarsi con un rinfrescante bagno in piscina, ma non vedete l’ora di fare attività sportiva di vari tipi, allora utilizzerete quasi sicuramente un fitness tracker, o come vengono chiamati ultimamente, smart band. Tra le varie offerte del Prime Day 2022 non mancano neanche questi prodotti. Andiamo quindi a vedere quali sono le migliori offerte per voi amanti dello sport.

I migliori fitness tracker in offerte per il Prime Day 2022

Garmin Forerunner 245

Garmin non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda gli orologi sportivi e questo Forerunner 245 è la dimostrazioni di quanto questi prodotti siano eccellenti. Non sono prodotti economici normalmente ma durante questo Prime Day potrete acquistare questo modello con uno sconto del 43%, facendo crollare il prezzo a 169,90€! Questo smartwatch è il compagno perfetto per i vostri allenamenti quotidiano ed è particolarmente indicato per gli appassionati di running, tenendo traccia delle statistiche e di tutte le prestazioni, della qualità della corsa, dell’allenamento e persino dei obiettivi.

HUAWEI Band 7

Se cercate qualcosa di più semplice che sappia accompagnarvi nelle vostre attività fitness e volete spendere poco questa offerta sulla HUAWEI Band 7 potrebbe fare al caso vostro, soprattutto visto che è la prima volta che vanno in sconto. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,47″ e con un peso di circa 16g, HUAWEI Band 7 è una smart band comoda e leggerissima. Supporta il monitoraggio automatico e continuo di SpO2 e della frequenza cardiaca e tramite una vibrazione automatica ti avvisa quando il livello di ossigeno o la frequenza cardiaca deviano dai valori ideali.

Amazfit Bip S

Altro fitness tracker entry level con un design simil Apple Watch e in colorazione rosa. Grazie a uno sconto del 48% potrete acquistare questa smart band a soli 36,49€ che, considerate le caratteristiche, è decisamente un prezzo eccellente. Resistente all’acqua fino a 5 ATM e alla luce, è in grado di resistere a tutte le attività della vostra giornata e potete persino utilizzarlo mentre nuotate fino a 50 metri sotto la pressione dell’acqua.

Fitbit Luxe

Sottile ed elegante, il fitness tracker perfetto per ogni occasione e per il Prime Day è scontato del 43%. Il Fitbit Luxe è la smart band perfetta se volete allenarvi con stile. Ha tutto quello che potete desiderare da un fitness tracker: strumenti per il sonno, tracciamento attività e fitness, rilevazione del battito cardiaco, frequenza respiratoria, temperatura cutanea e SpO2. Tutto questo senza dimenticare l’eleganza di un design sottile e sempre alla moda, grazie alla possibilità di cambiare cinturino in base allo stile che preferite.

