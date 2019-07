In vacanza con i nuovi supporti da auto e bici by Techly

L'estate è arrivata e con essa la voglia di partire sia in macchina che a fare un bel giro in bicicletta, ovviamente in compagnia dei nostri immancabili smartphone e tablet grazie ai nuovi supporti di Techly.

TECHly anche quest’anno è pronta per accompagnarvi durante le vacanze estive proponenedo la nuova serie di supporti da Auto e da bici per Smartphone e tablet.

Già presenti sul mercato con un’ampia gamma di prodotti per l’uso quotidiano, oggi vi fa conoscere la nuova linea di supporti in grado di rispondere alla crescente richiesta di maggiore praticità e sicurezza quando si è alla guida sia di un’auto sia di una bicicletta.

I primi progettati sono i supporti magnetici universali compatibili con tutti gli smartphone in commercio. Il modello I-SMART-HUD, è completamente regolabile consentendo una rotazione a 360° del dispositivo agganciato tramite le due placche in metallo in dotazione. Il design innovativo permette di fissarlo al cruscotto dell’auto ( spessore 2 cm max), mentre i cuscinetti antiscivolo proteggono l’auto e il telefono da possibili graffi.

Per chi avesse necessità di agganciare anche un tablet c’è il modello I-SMART-UNIDUA: un robusto supporto magnetico universale con doppia clip e ben 4 magneti per assicurare una presa salda e resistente di smartphone e tablet. Facilmente agganciabile alle prese d’aria dell’auto, permette una regolazione flessibile per ottimizzarne la visualizzazione.

L’ultimo supporto magnetico presentato è il modello I-SMART-UNI6, unico nel suo genere in grado di fondere un design ergonomico con una forte presa magnetica. Adatto a qualsiasi modello di smartphone, si monta facilmente sulle prese d’aria e grazie alla clip ferma cavo sarà possibile tenere in ordine e a portata il cavo di ricarica.

Per chi desiderasse un sostegno con ventosa è consigliato l’I-SMART-VENT-GRAV: si tratta di un supporto con tecnologia a gravità in grado di regolare automaticamente altezza e larghezza dello smartphone agganciato, grazie alla funzione auto-lock si adatterà perfettamente alle dimensioni del dispositivo. Universale (compatibile con tutti gli smartphone con dimensioni comprese tra 3.5 e 6.5″) e semplice da utilizzare è dotato di braccio telescopico per una visione più ravvicinata del telefono, il quale, una volta agganciato sarà possibile ruotarlo a 360°. La ventosa con pad in gel assicura una presa fissa sia sul cruscotto che sul vetro del parabrezza. Dotato delle medesime caratteristiche è anche il modello I-SMART-UNI-GRAV, il quale si differenzia soltanto per la tipologia di aggancio: il montaggio avviene sulle prese d’aria dell’auto.

Ultima novità arrivata in casa Techly è il supporto per smartphone da bicicletta: l’I-SMART-CLIP. È un supporto in silicone che si adatta ad avvolgere dispositivi o smartphone con dimensioni comprese tra 4 e 6 pollici, e con i tre fori di regolazione sarà possibile agganciarlo anche a diversi diametri dei manubri delle biciclette. Il design con blocco di sicurezza consente di mantenere il dispositivo sicuro e ben saldo.

I nuovi supporti realizzati da Techly sono disponibili sul sito www.techly.com insieme a molti altri accessori indispensabili a cui non potrete rinunciare durante l’estate… Buone vacanze!