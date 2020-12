Infinito XMas: tutto illimitato per nuovi e già clienti Vodafone

Vodafone Infinito XMas è la nuova promozione che l’operatore rosso ha messo a disposizione per l’attivazione dal 1 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021. Il bundle promozionale mette a disposizione chiamate illimitate verso tutti, SMS senza limiti e GB infiniti per navigare alla massima velocità e senza alcun problema per due mesi.

Le soglie si disattiveranno dopo la decorrenza dei due mesi senza la possibilità di essere prorogate.

Chi decide di attivare la promozione non dovrà pagare alcun costo mensile, solo una tantum dell’importo da 9,99 euro o 14,99 euro che varierà da cliente a cliente già Vodafone. Per chi in questo periodo Natalizio acquisterà uno smartphone a rate passando a Vodafone, avrà già la promozione Infinito XMas attivata per due mesi.

Il vostro piano tariffario non subirà alcuna variazione e nemmeno i servizi attivi. Da notare che Infinito XMas non è attivabile da chi ha attiva già una promozione che prevede chiamate, SMS e GB infiniti, come ad esempio i servizi della famiglia Infinito.

Per chi è già coperto da rete 5G nessun problema, la promo permette di avere GB illimitati anche con la nuova tecnologia di trasmissione dati. E per chi va all’estero, è possibile sfruttarla all’interno dell’Unione Europea con solo la limitazioni dei GB che scende secondo le disposizione Europee.