Alcuni dati presenti su un report di Infratel sono temporaneamente scomparsi… per poi tornare cambiati.

Assume i toni del giallo quanto successo al Report del MiSE sulla banda ultralarga predisposto da Infratel.

Il documento, che riporta le Unità Immobiliari su cui è attivabile il servizio in fibra ottica (FTTH), è stato reso pubblico in data 11 novembre e per la prima volta da quando il rapporto viene pubblicato ha visto la comparsa di una colonna mai vista prima. Questa teneva il conto delle Unità Immobiliari “vendibili” , qualunque cosa voglia dire, stimandole in poco più di 2,6 milioni. Sottolineando anche un incremento di ben 220mila Unità Immobiliari circa rispetto al precedente mese di Settembre 2022.

Trattandosi, per l’appunto, di un elemento mai conteggiato prima (e di un aumento dei numeri non indifferente) c’è stato chi si è interrogato su cosa volesse davvero significare quel dato andando a chiedere ai diretti interessati.

Ed è qui che la storia assume toni al limite del grottesco: dopo questa, più che legittima, domanda il report viene rimosso dal sito.

Per poi essere sostituito, il 14 novembre, da una nuova versione del file dove la colonna incriminata è stata sostituita dalla nuova “Unità Immobiliari in progettazione esecutiva, in lavorazione/collaudo e collaudate”.

Il tutto senza nessuna spiegazione da parte degli autori del report.

In tutta onestà non sappiamo come interpretare questa successione di eventi, soprattutto considerando che Mario Rossetti, amministratore Delegato e Direttore Generale di Open Fiber, aveva fatto direttamente menzione del dato scomparso durante il suo intervento al convegno Asstel.

Meglio, una mezza idea ci sarebbe: non è un segreto che nell’ultimo periodo i lavori di allargamento della rete FTTH portati avanti da Open Fiber stiano andando a rilento e abbiano incontrato diverse difficoltà; viene quindi il dubbio che il dato sia stato inserito nel report per permettere di mostrare i grandi risultati ottenuti (che invece, potrebbero non esserci).

Purtroppo, mancando spiegazioni e non avendo ulteriori dati alla mano, siamo nel campo delle mere speculazioni: volendo essere ottimisti possiamo limitarci a sperare che si sia trattato solo di un banale errore commesso da chi ha compilato il report, e come tale ritenuto non degno di ulteriori approfondimenti