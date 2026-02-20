Il Flow 2 Pro rappresenta attualmente il miglior equilibrio tra funzionalità avanzate, compattezza e prezzo nel mercato dei gimbal smartphone. La stabilizzazione è eccezionale, il tracciamento AI funziona con affidabilità nei contesti convenzionali e l'integrazione nativa DockKit con iOS costituisce un vantaggio concreto per chi usa FaceTime e app di terze parti. L'autonomia di 10 ore permette sessioni di ripresa prolungate senza interruzioni, mentre il design pieghevole e il peso contenuto facilitano il trasporto quotidiano. La modalità Free Tilt a 360 gradi apre possibilità creative significative rispetto ai gimbal tradizionali. Tuttavia, la curva di apprendimento rimane pronunciata per chi non ha mai utilizzato un gimbal, richiedendo alcune ore per padroneggiare tutte le funzioni. Il tracciamento mostra esitazioni durante sport ad alta velocità con cambi di direzione improvvisi. Il prezzo di 169,99 euro è giustificato dalle funzionalità offerte ma rimane una spesa da valutare attentamente. È la scelta ideale per vlogger, creator di contenuti social e filmmaker travel che necessitano di stabilità professionale senza equipaggiamento pesante.

L'Insta360 Flow 2 Pro è un gimbal per smartphone che ha l'obiettivo di offrire il massimo equilibrio tra compattezza, funzionalità avanzate e un prezzo contenuto di 169,99 €. A differenza dei modelli precedenti, questa versione introduce il supporto nativo Apple DockKit, una modalità tilt totalmente libera e un sistema di tracciamento AI profondamente rinnovato. Nel mercato attuale, dove gli smartphone hanno raggiunto capacità fotografiche professionali, la stabilizzazione rimane il fattore limitante per chi vuole produrre contenuti video di qualità senza attrezzature ingombranti. Scopriamo se il Flow 2 Pro mantiene le promesse.

Recensione in un minuto

Il Flow 2 Pro è il gimbal smartphone più completo che abbiamo testato, grazie al tracciamento AI affidabile, alla costruzione robusta e alle molteplici opzioni di controllo. L'autonomia di 10 ore è generosa, e l'integrazione con FaceTime e le app di terze parti tramite DockKit rappresenta un salto qualitativo rispetto alla concorrenza. Tuttavia, la curva di apprendimento è marcata per chi non ha familiarità con i gimbal, mentre il tracciamento durante sport ad alta velocità non è ottimale. Per chi realizza contenuti da solo, filma viaggi o fa vloge con familiari, questo dispositivo rappresenta un investimento intelligente.

Com'è fatto

Il Flow 2 Pro pesa 357 grammi compreso il braccio, mentre il morsetto magnetico aggiunge altri 25 grammi. Le dimensioni una volta ripiegato sono 97,9 × 178,4 × 36,7 millimetri, il che lo rende facilmente trasportabile in qualunque zaino o borsa. Una volta dispiegato, si estende a 121,1 × 282,1 × 54 millimetri. La batteria interna è da 1.100 mAh, sufficiente per 10 ore di utilizzo continuo quando il gimbal rimane in equilibrio su una superficie piatta con il telefono completamente carico. La ricarica completa richiede 80 minuti.

Il gimbal è costruito in alluminio e plastica rigida con finiture che trasmettono solidità. Il braccio anteriore ha una finitura trasparente che consente di vedere l'interno del meccanismo, una scelta estetica che non compromette la durabilità ma aggiunge un appeal visivo. La parte posteriore del braccio integra un anello luminoso LED che s'illumina in verde quando il tracciamento AI è attivo, permettendo di verificare a distanza se la funzione è operativa. Questo dettaglio si rivela particolarmente utile quando si registrano contenuti senza avere costantemente sotto controllo lo schermo del telefono.

Il range di movimento è ampio: la testa ruota a 360 gradi senza limitazioni, il roll si estende da -390 a 135 gradi mentre l'inclinazione va da -99 a 231 gradi. In modalità Free Tilt, è possibile effettuare un'escursione completa a 360 gradi, permettendo inquadrature impossibili con gimbal tradizionali. Questa versatilità consente di passare da una ripresa a livello del terreno a una inquadratura verso l'alto senza dover riposizionare fisicamente l'intero dispositivo.

Il selfie stick integrato si estende fino a 210 millimetri e termina con un'articolazione che consente di piegarsi fino a 90 gradi. Nel vano impugnatura si trovano tre gambe metalliche che si estraggono singolarmente per formare un treppiede stabile. Sia il selfie stick che le gambe del tripode sono costruiti in acciaio inossidabile, conferendo rigidità strutturale durante le riprese stazionarie. Il meccanismo di estrazione è fluido e non presenta giochi evidenti anche dopo settimane di utilizzo intensivo.

La connettività avviene tramite Bluetooth 5.0 e NFC. L'NFC consente un accoppiamento istantaneo sui telefoni compatibili: basta avvicinare l'iPhone o lo smartphone Android al punto di lettura NFC del gimbal, e la connessione si stabilisce automaticamente. Sono presenti due porte USB-C: una per la ricarica del gimbal e una sulla parte mobile per alimentare accessori esterni o per usare il gimbal come power bank verso il telefono. Quest'ultima funzione si rivela utile durante sessioni di ripresa prolungate quando la batteria dello smartphone inizia a esaurirsi.

Il morsetto magnetico è progettato per agganciare telefoni con larghezza da 64 a 84 millimetri e spessore da 6,9 a 10 millimetri. La forza magnetica è abbastanza per tenere saldo uno smartphone anche durante movimenti bruschi.

Esperienza d'uso

Durante i test abbiamo sottoposto il Flow 2 Pro a scenari variegati. Iniziamo dalla stabilizzazione di base: il Flow 2 Pro mantiene un movimento fluido persino quando si corre velocemente o si cammina su superfici irregolari. Abbiamo registrato con l'iPhone 16 Pro Max utilizzando il sensore principale e il teleobiettivo a 5x, e in entrambi i casi la vibrazione è stata praticamente eliminata. La messa a fuoco risulta fluida e il tracking del soggetto rimane stabile anche quando l'operatore e il telefono si muovono simultaneamente.

Il tracciamento Deep Track 4.0 funziona con notevole efficacia. Abbiamo tracciato un riquadro attorno a un volto e il gimbal ha mantenuto la persona centrata anche quando ha girato la testa o si è spostata lateralmente. Anche il riconoscimento di più persone funziona bene: il gimbal mantiene tutti i soggetti in cornice privilegiando il soggetto principale. Questa funzione si rivela particolarmente utile durante riprese di gruppo, dove tutti i partecipanti rimangono nell'inquadratura senza che l'operatore debba intervenire manualmente per compensare gli spostamenti.

Tuttavia, in situazioni di sport ad alta velocità, con molti soggetti inquadrati, il tracciamento ha mostrato esitazioni, con spostamenti casuali di tanto in tanto.

L'integrazione Apple DockKit è stata fluidissima durante i test con FaceTime e la fotocamera nativa di iOS. Il gimbal traccia il volto automaticamente quando ci si registra in una videochimata, mantenendo l'inquadratura perfetta durante movimenti naturali. Su TikTok, Instagram e Twitch, il tracciamento funziona altrettanto bene. Su Android, pur funzionando, la fluidità è leggermente inferiore rispetto a iOS. Questa differenza si nota soprattutto durante i movimenti rapidi della testa, dove su Android il gimbal impiega qualche decimo di secondo in più per ricentrare l'inquadratura.

La modalità Free Tilt è stata provata filmando sequenze che si muovono dalla terra verso il cielo mantenendo il soggetto a fuoco. Il risultato è cinematico, con transizioni che avrebbero richiesto ore di post-produzione. Le modalità FPV e Pan Follow offrono altrettanta versatilità. La modalità FPV simula l'inquadratura di un drone in volo, permettendo di inclinare la telecamera seguendo i movimenti del braccio dell'operatore in maniera fluida e naturale.

Le opzioni di controllo sono intuitive, ma numerose. Il pulsante trigger a tre pressioni comanda start e stop tracciamento, riposizionamento centrale del gimbal e cambio fotocamera anteriore-posteriore. La SmartWheel consente regolazioni di zoom e cambio di modalità tramite swipe. Per utenti alle prime armi il pannello di controllo dell'app è ben strutturato e guida passo passo. Per professionisti, la configurazione granulare di sensibilità, correzione prospettica e regolazione dell'esposizione è presente ma richiede tempo per essere ottimizzata. Durante i primi giorni di test abbiamo impiegato alcune ore per familiarizzare con tutte le combinazioni di gesti e pulsanti, ma una volta memorizzate le scorciatoie principali l'operatività diventa naturale.

L'autonomia effettiva in condizioni d'uso, con tracciamento attivo, arriva a circa nove ore e mezza. La ricarica rapida fino all'80% avviene in meno di un'ora.

Verdetto

Il Flow 2 Pro eccelle come dispositivo all-in-one per chi produce contenuti in mobilità. I pro includono la stabilizzazione eccezionale, il tracciamento AI affidabile, l'integrazione DockKit nativa con iOS, la batteria generosa e il design compatto. L'app Insta360 offre funzioni di editing con template AI e supporta ProRes Log su iPhone, rendendo il workflow post-produzione immediato. La costruzione è solida e gli accessori opzionali si collegano senza complicazioni, estendendo la versatilità del dispositivo senza aumentare eccessivamente peso e ingombro.

I contro riguardano la curva di apprendimento pronunciata per principianti assoluti e l'inconsistenza nel tracciamento durante sport ad alta velocità.

È consigliato a vlogger, creator di contenuti per social, filmmaker di viaggi, e a chi filma contenuti familiari desiderando stabilità professionale senza equipaggiamento pesante. Non è la scelta ideale per fotografi che usano il gimbal saltuariamente o per chi necessita di configurazioni audio complesse e moduli esterni estensibili.