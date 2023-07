Vi abbiamo parlato del DJI Osmo Mobile 6, uno dei gimbal più popolari degli ultimi mesi, mentre oggi analizzeremo un suo competitor diretto, l’Insta360 Flow. Questo dispositivo, però, funge anche da selfie stick, treppiedi e persino da mini power bank per caricare lo smartphone, oltre a sfruttare l’intelligenza artificiale per il tracciamento. Insomma, sulla carta sembra essere la soluzione perfetta per youtubers, influencer e chiunque voglia divertirsi a registrare video e vlog, ma riuscirà a soddisfare veramente le aspettative?

Design

L’Insta360 Flow è disponibile in due colori, Stone Gray e Summit White (il prezzo su Amazon è di 169,00€), ed è interamente realizzato in una plastica resistente, con una copertura in gomma sul braccio per migliorare la presa. Il gimbal di per sé va girato di 180° in due punti — applicando un po’ di forza — per essere estratto, attaccandolo poi allo smartphone con un morsetto magnetico. Il braccio può poi essere allungato e trasformato in un treppiedi, estraendo i tre piedi, a loro volta allungabili per migliorare la stabilità.

Aprire l’Insta360 Flow le prime volte risulta un po’ complesso, e soprattutto dover tirare per estrarre le diverse parti del gimabl genere non poca ansia. Una volta presa la mano, però, la procedura diventa naturale e occupa pochi secondi. Il treppiedi integrato, però, non è completamente stabile: i piedi svolgono un buon lavoro sulle superfici piatte come scrivanie o pavimenti, ma anche un leggero tocco fa oscillare il dispositivo; chiaramente, il solo fatto che non dobbiamo trasportare un accessorio aggiuntivo rappresenta un punto positivo, e, per le situazioni in cui abbiamo bisogno di stabilità assoluta, potremo comunque attaccare un treppiedi professionale attraverso l’aggancio apposito.

Abbiamo poi una rotella con un joystick al centro con cui controllare il Flow, con dei piccoli indicatori luminosi che indicano la modalità. Per cambiarla dovremo scorrere il dito con un movimento orario o antiorario, e i primi tentativi non sono stati semplici. La rotella, infatti, non è molto sensibile, per cui non sorprendetevi se le prime volte, prima di capire la pressione necessaria, dovrete ripetere i movimenti affinché vengano registrati.

Esperienza d’uso

Per accendere l’Insta360 Flow sarà sufficiente estrarre il braccio del gimbal; dopodiché, la connessione con gli iPhone sarà immediata, per cui riceverete semplicemente una notifica da aprire nell’app dedicata. Questa funzionalità, almeno per ora, non è disponibile per gli smartphone Android, per cui si dovrà eseguire il collegamento manuale.

Diversamente da altri gimbal non verrà richiesto alcun bilanciamento, bensì basterà infilare lo smartphone al centro della clip magnetica. Qualora fosse posizionato troppo in alto o in basso riceverete un avviso nell’applicazione, consigliandovi di sistemarlo meglio.

L’app Insta360 è poi estremamente semplice e comoda da usare, permettendovi di cambiare facilmente tra le varie modalità di ripresa o di fotocamera. Nonostante ciò, solo per gli iPhone sarà possibile utilizzare gli obiettivi oltre il principale e quello interno, per cui se desiderate sfruttare la modalità ultra-wide dovrete utilizzare necessariamente uno smartphone con sistema iOS (o l’app standard della fotocamera).

Come immaginabile, la funzionalità più impressionante e utile dell’Insta360 Flow è il tracciamento dei soggetti, presente nella maggior parte dei gimbal e in questo caso veramente accurata. D’altronde, Insta360 ha alle spalle anni di esperienza con il tracciamento, per cui l’algoritmo è davvero evoluto, con risultati sia su persone che su oggetti più affidabili rispetto alla concorrenza.

Al contrario, però, il range d’azione del gimbal è alquanto limitato: viene promesso un raggio di 180 gradi ma, in realtà, è decisamente inferiore. Estraendo completamente il selfie stick, invece, il dispositivo ruoterà abbastanza solamente da far comparire la nostra faccia nella parte inferiore dell’inquadratura, non essendo capace di piegarsi in avanti a sufficienza per mantenere il soggetto al centro.

Il gimbal supporta anche i controlli attraverso gesture, i quali possono tornare particolarmente utili qualora dobbiate fare delle ripresi di voi stessi. Potrete, dunque, attivare il tracciamento e far partire la registrazione senza toccare lo schermo dello smartphone; quando la gesture verrà riconosciuta, il flash del vostro dispositivo si accenderà, segnalandovi che le istruzioni sono state comprese.

L’Insta360 Flow svolge un ottimo lavoro anche sulla stabilizzazione delle riprese, mentre le modalità specifiche presenti nell’app (esterno, famiglia, spiaggia, sport, casa, cibo e vacanze) vi forniranno istruzioni su come comportarvi con quei particolari soggetti, riconoscendoli automaticamente tramite l’IA e registrando solo quando necessario. Vi sono, ovviamente, anche le modalità più comuni come il timelaps, la panoramica e la slow motion, con cui potremo dare pieno sfogo alla nostra creatività.

Nell’app è presente anche una modalità di video editing basata sull’IA, la quale prende in automatico le parti migliori delle clip registrare e le unisce per creare video più creativi rispetto a quelli che si otterrebbero con le comuni app di video editing.

Infine, l’autonomia dell’Insta360 Flow è di circa 12 ore con una carica, il che è sufficiente per delle riprese più che dignitose. In ogni caso, per caricare il dispositivo sarà sufficiente utilizzare un cavo USB-C, mentre, al contrario, qualora fosse il nostro smartphone a essere scarico potremo sfruttare il gimbal anche come power bank.