Instagram chiude Threads, le funzionalità migrano sull’app principale

Threads, l’app di messaggistica autonoma di Instagram, sta per essere chiusa. Il supporto terminerà entro la fine del 2021, e gli avvisi in-app arriveranno a partire dal 23 novembre. Dopo le prime segnalazioni diffuse tramite TechCrunch, il servizio di proprietà di Meta (Facebook) ha confermato ufficialmente la sua intenzione di porre fine all’esperimento di Threads, un’app “parallela” su cui Instagram puntava molto, ma che non è riuscita a diventare popolare come ci si aspettava.

Sempre a TechCrunch, un portavoce di Instagram ha dichiarato che le funzionalità-chiave della piattaforma non moriranno con Threads. L’obiettivo è quello di renderle disponibili sull’app principale, come è avvenuto tempo fa con l’implementazione dei sottotitoli automatici, un’ex prerogativa di Threads e IGTV.

La chiusura di Threads, inoltre, permetterà agli sviluppatori di concentrarsi di più sul miglioramento di una sola app, in questo caso di Instagram. “Sappiamo che le persone si preoccupano di connettersi con i loro amici, e lo abbiamo visto in particolare negli ultimi anni con la crescita della messaggistica su Instagram”, si legge nelle dichiarazioni riportate da TechCrunch. “Ora – fa sapere il portavoce – stiamo concentrando i nostri sforzi sul miglioramento del modo in cui ti connetti con gli amici sul sito del social media e sulla cancellazione dell’app Threads”. E prosegue: “Stiamo portando le funzionalità uniche e divertenti di Threads nell’app principale di Instagram e continuiamo a creare modi con cui le persone possono connettersi al meglio con i loro amici più stretti su Instagram. Speriamo di renderlo più facile consentendo alle persone di accedere a tutte queste caratteristiche e funzionalità direttamente dall’app principale”.

Sia gli utenti Android che gli utenti iOS riceveranno i primi avvisi relativi alla chiusura il 23 novembre prossimo. Sempre il 23, il Centro assistenza spiegherà meglio il perché di questa decisione così improvvisa.