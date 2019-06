Instagram, celebre social network, è in down in questo momento. Per adesso non ci sono note ufficiali da parte del team di sviluppo.

Instagram down in Italia e a livello globale. Il celebre social network che fa capo alla società di Zuckerberg risulta non funzionanti in questo momento. Allo stato attuale non è possibile aggiornare il feed né tantomeno le Stories. Non ci sono per adesso comunicati ufficiali, ma il disservizio sembra essere esteso a tutto il territorio italiano.

Dunque, nel caso in cui non stiate riuscendo ad inviare un messaggio su Instagram Direct o a visualizzare una Stories, sappiate che la cosa non dipende dal vostro profilo, dal vostro smartphone o dal vostro computer. Come sempre in questi casi, il team di sviluppo sarà già a lavoro per individuare il problema e risolverlo nel più breve tempo possibile.

Photo credit - beer5020.gmail.com/depositphotos.com

Ovviamente, il problema riguarda tanto le versioni Android che quelle iOS, ma non sono escluse neanche le controparti desktop, e in quest’ultimo caso il portale di Instagram risulta – in questo momento – raggiungibile ma non aggiornabile. Come sempre in questi casi, il noto portale downdetector sta già riportando la mappa del disservizio, che sembra riguardare molte altre aree dell’Europa e del mondo.

Aggiornamento 14/06/2019 – Ore 01:05

Instagram sembra essere tornato a funzionare regolarmente, almeno in Italia. Il portale desktop, oltre a essere raggiungibile, consente adesso di aggiornare il feed e di visualizzare le Stories più recenti. Discorso analogo per l’applicazione Android e quella iOS, che sembrano essere regolarmente tornate a funzionare.

Il portale downdetector, in questo momento, segnala dei malfunzionamenti di Instagram decisamente più contenuti in Europa rispetto a una mezz’ora fa, mentre dalla mappa sembra che il paese ancora colpito dal down su larga scala siano gli Stati Uniti. Continueremo comunque ad aggiornare l’articolo in caso di novità.