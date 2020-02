Instagram è una macchina da soldi: 20 mld dalle pubblicità nel 2019?

Instagram è una vera macchina da soldi. Il popolare social network di proprietà di Facebook avrebbe ricavato circa 20 miliardi di dollari dalle pubblicità nel 2019, rappresentando oltre un quarto di tutte le entrate della casa di Menlo Park. A riportarlo è Bloomberg che cita le solite fonti “che hanno familiarità con la questione”.

Un dato che se dovesse essere confermato oscurerebbe in parte quello di YouTube che lo scorso anno ha generato 15 miliardi di dollari dalle pubblicità. C’è una sostanziale differenza però tra i due servizi. Mentre la piattaforma di Google divide gli introiti con i creatori di contenuti, Instagram – stando a quanto riferito da The Verge – sostiene delle spese ridotte solamente per alcuni contenuti diffusi su IGTV.

A favorire i ricavi sono le attività dei brand che investono in pubblicità potendo sfruttare il sistema di shopping integrato nella popolare piattaforma. In questo modo, aumenta la visibilità e di conseguenza aumentano anche le vendite. Insomma, Zuckerberg ci ha visto lungo nel 2012 quando ha acquistato Instagram per “soli” 735 milioni di dollari. Ora, il noto social network è diventato una delle colonne portanti del business di Facebook.

Purtroppo, però, non conosceremo mai per vie ufficiali i risultati finanziari per singola applicazione. Almeno, non per il momento. La società infatti rivela i dati accorpati di tutte le app presenti sotto il cappello di Facebook. In fondo, fa parte dei piani di Zuckerberg di voler rendere le tre piattaforme sempre più integrate tra loro.