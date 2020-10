Instagram festeggia il decimo anniversario con un corposo aggiornamento

Instagram festeggia il suo decimo compleanno e lo fa in grande stile, con un aggiornamento della piattaforma che porta con sé molte novità utili e anche qualche piccolo regalo per gli utenti che usano la propria app.

Una delle novità che stanno piano piano raggiungendo sia gli utenti Android che quelli iOS, è la possibilità di visualizzare le proprie storie degli ultimi tre anni in due nuove schermate organizzate: la prima è una visualizzazione a calendario, utile se ci si ricorda il periodo in cui abbiamo pubblicato la storia che stiamo cercando, mentre la seconda è una mappa sulla quale saranno visibili le storie raggruppate per posizione geografica.

Instagram sta anche rafforzando le sue pratiche atte al controllo dei commenti aggressivi sulla sua piattaforma. Per prima cosa permetterà di nascondere automaticamente i commenti offensivi che sono simili a quelli precedentemente segnalati sotto ai propri post per una revisione successiva. Inoltre sta anche ampliando la sua funzione che avvisa gli utenti quando cercano ripetutamente di postare commenti inadatti. Instagram possiede già una funzione basata sull’intelligenza artificiale che avverte le persone quando il loro commento può essere considerato offensivo, dando loro la possibilità di riflettere e di apportare modifiche prima di pubblicare un commento.

Come ultima novità, che è più un easter egg a dire il vero, troviamo una raccolta di diverse icone per l’applicazione mobile. Tali icone possono essere utilizzate al posto di quella ufficiale di Instagram e comprendono le grafiche storiche degli anni passati oltre ad una collezione di icone esclusive colorate create appositamente. Per sbloccarle non dovrete fare altro che recarvi nelle Impostazioni dell’app e trascinare la schermata verso il basso fino all’apparizione di una simpatica animazione di celebrazione del compleanno. Dopo di che potrete sbizzarrirvi e scegliere l’icona che più preferite.

Gli aggiornamenti sono già in rollout e raggiungeranno tutti gli utenti iOS e Android nei prossimi giorni.