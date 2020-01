Instagram, i messaggi diretti in arrivo sulla versione web

Instagram sta finalmente portando la funzione messaggi anche sulla versione web. Una novità tanto attesa soprattutto da coloro che utilizzano il popolare social network come strumento di lavoro. A partire da oggi, una piccola percentuale di utenti sparsi in tutto il mondo è in grado di inviare e ricevere messaggi da Instagram Web.

Per il momento, si tratta solamente di un test – afferma la società – e i dettagli per un lancio su scala globale arriveranno in futuro. Non sono stati specificati i tempi. Molto dipenderà dai feedback che gli utenti prescelti daranno contribuendo a migliorare e affinare la funzione. Nulla cambia rispetto a quanto già facciamo con l’app mobile di Instagram.

Sarà possibile avviare una conversazione dalla schermata messaggi o dalla pagina del profilo, condividere foto, vedere il numero dei messaggi non letti, cliccare due volte per mettere mi piace a un messaggio, ecc. Inoltre, potremo abilitare le notifiche desktop per essere avvisati ogni qualvolta riceviamo un messaggio.

La novità rientra nel progetto di Mark Zuckerberg di rendere sempre più facile la comunicazione tra gli utenti sulle sue piattaforme. La società infatti vuole consentire – in futuro – agli utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram di scambiarsi messaggi, indipendentemente dal servizio che stanno utilizzando. D’altronde è stato lo stesso CEO ad affermare in passato a The New York Times che la messaggistica privata, i gruppi e le storie sono state le tre aree di comunicazione online che stanno registrando la più rapida crescita.