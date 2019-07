Instagram, “like” nascosti agli utenti: parte in Italia il test

Una ristretta cerchia di utenti italiani non vedrà i "like" ai post su Instagram per un periodo limitato di tempo.

La notizia era nell’aria da un po’, anticipata in parte da un test interno: Instagram ha intenzione di nascondere i “like” ai post, che potranno essere visibili solo al creatore del post stesso, e ha dunque avviato la sperimentazione proprio in Italia. La logica è quella di spingere gli utenti a realizzare contenuti di qualità, a prescindere dai risultati di engagement.

“Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono“, ha dichiarato Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA di Instagram. “Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram”, ha aggiunto Tara Hopkins.

Dunque, è bene sottolineare come si tratti di un test. I feedback da parte degli utenti coinvolti saranno essenziali per Instagram, che potrà successivamente decidere se far diventare questa modifica definitiva o meno. I “like” saranno nascosti solo a un numero ristretto di persone, selezionate secondo criteri che non sono stati resi noti.

Nella giornata di ieri un esperimento simile si è concludo in Canada, anche se il celebre social network non ha commentato i risultati dello stesso. In ogni caso, appare evidente come il team di Zuckerberg stia lavorando per migliorarne l’esperienza, quasi a voler controbattere al report di Mobile Marketer di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa, secondo cui l’engagement su Instagram sarebbe crollato negli ultimi tre anni.