Instagram: presto si potranno condividere le Storie tramite link

Instagram sta testando la possibilità di poter condividere le Storie esternamente tramite link. Attualmente, è possibile inviare il proprio contenuto solo agli utenti presenti su Instagram.

Instagram si arricchisce sempre di nuove funzionalità a ogni aggiornamento. Rapporti recenti parlano dell’introduzione di una novità che riguarda le modalità di condivisione delle Storie. Secondo Jane Manchun Wong, la popolare piattaforma sta testando la possibilità di condividere esternamente le Storie attraverso un link.

Parliamo, dunque, di un ampliamento dei metodi di condivisone. Attualmente, è possibile condividerle solo con altri utenti presenti su Instagram. L’unica condivisione esterna possibile è su Facebook. A quanto pare, però, presto sarà possibile copiare il link relativo alla storia pubblicata e poterlo condividere con chiunque vogliamo attraverso le opzioni “LinkShare” e “Copia Link”.

Instagram is working on Sharing Link to one's own specific Story For example, link to my Szechuan stirred noodles Story: https://t.co/6TDgexC8Ve Don't forget to follow me on Instagram too 😉 pic.twitter.com/hNVewsSa6Q — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 21, 2019

In questo modo, l’utente potrà inviare la propria Storia – per esempio – tramite WhatsApp così anche gli utenti non iscritti potranno vedere il contenuto pubblicato. Resta da capire, però, come verrà visualizzata la Storia da chi non è iscritto su Instagram. La funzione è in fase di test e non ci sono informazioni circa il suo potenziale arrivo. È probabile che possa arrivare nel corso delle prossime settimane.

Tuttavia, si tratta di un’importante novità soprattutto alla luce dei piani di Zuckerberg. Il fondatore di Facebook, infatti, intende integrare in un’unica piattaforma i servizi di Messenger, Instagram e WhatsApp. Non è ancora chiaro come intenda farlo, ma la nuova funzione comincia a darci un’idea. Se il nuovo metodo di condivisione fa parte del progetto di Zuckerberg, siamo certi che vedremo importanti novità anche sugli altri servizi nel corso dei prossimi mesi.