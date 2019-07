Instagram Stories: arriva il nuovo sticker chat

Instagram lancia la sua ultima novità che riguarda le Stories, offrendo agli utenti una funzionalità per rendere il tutto ancora più coinvolgente. Nel dettaglio parliamo di un nuovo sticker Chat , che consente di avviare conversazioni con gli amici direttamente dall’interno di una storia.

La novità introdotta va ad aggiungersi alle diverse funzioni rivolte alle Instagram Stories, dopo i diversi aggiornamento proposti fin ora agli utenti . Le funzionalità dello sticker chat sono relativamente semplici, e introdotte come soluzione per le persone che vogliono creare una conversazione di gruppo con gli amici.

Aggiungendo lo sticker alla propria storia, infatti, gli amici possono richiedere l’accesso alla chat semplicemente cliccando sull’icona. Indipendentemente dalle richieste di partecipazione ricevute sul proprio profilo, si può decidere se accettare o meno che l’amico in questione partecipi alla conversazione. In ogni caso, la chat potrà essere interrotta e abbandonata liberamente in qualsiasi momento.

Possiamo dire che la finalità della nuova chat di gruppo sia rivolta sostanzialmente ai “veri” amici di Instagram. Tutto sommato la novità riguarda una nuova maniera di creare una chat in pochi semplici click, e perché no, magari conoscere nuove persone che hanno voglia di scambiare due chiacchiere. Instagram, come social network, punta sempre di più ad un gran numero di utenti presenti sulla piattaforma, e in tal modo garantirebbe una maggiore interazione tra gli utenti facendo iniziare una conversazione tramite le storie, che sono sempre più il punto di forza del social network.