Instagram su iPad? Il CEO dice di no (ancora)

Può sembrare strano che un social network dalla popolarità immensa al giorno d’oggi non sia ancora ottimizzato per l’iPad, un dispositivo utilizzato ogni giorno da milioni di utenti e ormai in grado, perlomeno nella versione Pro, di reggere il confronto con un computer.

Eppure questo è proprio il caso di Instagram, tanto frustrante quanto inspiegabile. Gli utenti che vi vogliono accedere dal tablet Apple sono infatti costretti a scegliere tra due alternative decisamente poco funzionali: l’accesso da browser Web, che però non permette di caricare contenuti, o un’applicazione ottimizzata per iPhone, fruibile quindi solo in modalità verticale e dalle proporzioni del tutto improprie rispetto alle dimensioni del dispositivo.

A rincarare la dose, ormai da anni, è proprio il CEO di Instagram, Adam Mosseri. In un recente Q&A sul suo account Instagram, Mosseri ha infatti confermato che la progettazione di un’applicazione ottimizzata per iPad non è nei piani immediati per il futuro.

Il CEO di Instagram ha giustificato questa scelta sostenendo che “c’è tanto da fare e un numero limitato di risorse, quindi non è nei nostri piani“, ma d’altronde aveva detto esattamente la stessa cosa a inizio 2020, prima della crisi causata dalla pandemia e in seguito a nuove assunzioni all’interno dell’organico.

L’avversità di Mosseri verso l’utilizzo di Instagram su iPad assume dei contorni ancora più surreali se si considera che non solo le altre applicazioni che, come Instagram, fanno capo a Facebook sono già da tempo ottimizzate per questi dispositivi, ma persino le due app satellite di Instagram, Hyperlapse e Boomerang, sono pienamente compatibili con iPad, a differenza proprio dell’app principale.

Ad ogni modo iPadOS 15, che sarà annunciato nel prossimo evento Apple insieme a molte altre novità (volete scoprirle tutte? Le abbiamo riunite in un unico articolo), renderà l’esperienza utente di Instagram su iPad un po’ meno frustrante. Nel nuovo sistema operativo è infatti prevista la possibilità per le app iPhone only di funzionare anche in orientamento orizzontale, senza costringere l’utente a ruotare il dispositivo.

Basterà questa soluzione esterna a rendere Instagram pienamente fruibile anche da iPad o Mosseri sarà presto costretto a cedere?