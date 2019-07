Instagram, WhatsApp e Facebook down in Italia e a livello globale

Instagram, WhatsApp e Facebook risultano down in Italia e in alcune zone dell'Europa e degli Stati Uniti. Facebook sta risolvendo i problemi.

Instagram, WhatsApp e Facebook down in Italia e non solo. Le tre celebri applicazioni che fanno capo alla società di Mark Zuckerberg stanno riscontrando dei malfunzionamenti da oggi pomeriggio. Non tutti gli utenti stanno avendo gli stessi problemi. WhatsApp non permette di scaricare messaggi vocali e immagini. È possibile, però, inviarle. Sembrerebbe proprio l’app di messagistica istantanea a essere stata maggiormente colpita.

Per quanto riguarda invece i due social network, gli utenti lamentano in alcuni casi l’impossibilità di aggiornare il feed, in altri di ascoltare i messaggi vocali o di pubblicare foto e commenti. Dopo le numerose segnalazioni, Facebook ha rilasciato un commento ufficiale via Twitter in cui dichiara: “Siamo consapevoli che alcune persone hanno difficoltà a caricare file sulle nostre app. Stiamo lavorando perché le cose tornino alla normalità il prima possibile”

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) July 3, 2019

Il disservizio ovviamente si verifica tanto sui dispositivi Android che iOS e non sembra essere limitato solo al territorio italiano. Il noto portale Downdetector sta già riportando la mappa del disservizio, che sembra riguardare anche altre aree d’Europa come Spagna, Regno Unito, Francia e altre zone degli Stati Uniti. Trovate maggiori informazioni a questo link per quanto riguarda le zone colpite.

Come sempre in questi casi, il team sarà già a lavoro per risolvere il problema. Restano ancora sconosciuti i motivi dietro questi malfunzionamenti improvvisi e in contemporanea delle applicazioni di Zuckerberg. Un episodio simile si è verificato nell’aprile scorso. Attendiamo comunicazioni ufficiali, provvederemo ad aggiornare l’articolo non appena ci saranno novità.