La Federal Aviation Administration (FAA) aveva affermato, nei mesi scorsi, che alcuni segnali 5G avrebbero potuto influenzare gli altimetri utilizzati dai piloti per misurare la distanza dal suolo durante situazioni di scarsa visibilità. Anche se altimetri e torri cellulari 5G non condividono effettivamente la stessa banda di frequenza, la FAA riteneva che alcuni altimetri presenti negli aerei potessero avere difficoltà a distinguere i segnali radio.

Questa dichiarazione, ovviamente, diede il via a una serie di relazioni problematiche tra le compagnie di telecomunicazioni degli Stati Uniti e la FAA, per definire dove potessero essere posizionate le torri cellulari 5G e quanta potenza di segnale potessero sprigionare una volta attivate. La preoccupazione più grande per la FAA, era che eventuali disturbi negli altimetri, generati dalle frequenze del segnale 5G, potessero causare ritardi massicci nei voli di linea.

Alle compagnie aeree fu vietato di far atterrare gli aerei in determinate situazioni di scarsa visibilità, a meno che i loro altimetri non fossero stati aggiornati per evitare interferenze, portando il Segretario dei Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, a mettere in guardia la popolazione su possibili ritardi e cancellazioni dei voli.

Quasi tutti gli aeromobili nazionali vennero aggiornati, con la sola Delta Airlines che rappresentava l’eccezione principale, in quanto aveva 190 aeromobili sprovvisti degli altimetri aggiornati. Ora, però, sembra che questa problematica sia stata definitivamente risolta essere terminata ora che la Delta Airlines ha aggiornato la componentistica all’interno dei suoi aerei per evitare interferenze.

Secondo quanto riportato da Reuters, la compagnia aerea ha completato l’aggiornamento degli altimetri radio nei suoi aeromobili attualmente in servizio, oltre ad aver pianificato di equipaggiare i restanti aerei, attualmente in manutenzione, nell’immediato futuro. Delta ha dichiarato all’Associated Press che con questo aggiornamento “nessun aeromobile sarà soggetta a ulteriori vincoli dovuti alle condizioni meteorologiche o a frequenze 5G di disturbo”.

Per favorire questo aggiornamento, le compagnie telefoniche hanno continuato a bloccare il segnale 5G nelle aree intorno agli aeroporti, per fornire il tempo necessario alle compagnie aeree di installare gli altimetri aggiornati, attivandolo, nelle località prefissate, solamente in seguito al termine dei lavori, segnando finalmente la fine della crisi tra 5G e le compagnie aeree.