Interland: la sicurezza online ai bambini la insegna Google

Google ha lanciato Interland, un gioco interattivo nato con l’obiettivo di insegnare a bambini e adolescenti la sicurezza online in modo divertente. L’iniziativa si inserisce nel programma “Vivi Internet, al Meglio” ideato da Big-G per aiutare tutti a imparare le regole per una convivenza civile nel mondo digitale. Per essere dei bravi cittadini del web, bisogna essere consapevoli dei pericoli e responsabili. Insomma, applicare le regole del viver civile valide anche per il mondo offline.

Quale metodo migliore allora per insegnare i fondamenti della sicurezza online se non il gioco? Ecco allora che nasce Interland. Il gioco è rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, ma può accedervi chiunque. È disponibile online gratuitamente. È stato realizzato in collaborazione con esperti di sviluppo di sicurezza digitale.

Interland è un mondo immaginario in cui i cittadini devono difendersi da hacker, phisher, chiacchieroni e bulli. Per fronteggiarli, sono necessarie alcune abilità che vengono insegnate proprio attraverso il gioco. La terra è composta da 4 diversi territori.

La Terra del Tesoro sensibilizza sulla protezione dei dati personali che devono essere protetti da potenziali pericoli. Regno cortese insegna ad avere comportamenti gentili, educati e positivi online e a segnalare i bulli digitali. Fiume della Realtà ha l’obiettivo di insegnare a distinguere il vero dal falso, a sapere riconoscere informazioni attendibili dalle fake news. Monte responsabile, infine, affronta il problema della condivisione delle informazioni personali sottolineando l’importanza di sapere con chi e come condividere dati personali.

Inoltre, nelle giornate del 20 e 21 giugno, si svolgeranno dei laboratori online della durata di 40 minuti durante i quali figli e genitori potranno imparare alcuni principi base sulla sicurezza online divertendosi. È possibile effettuare la registrazione tramite questo link.