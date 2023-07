L’11 e 12 luglio è l’Amazon Prime Day. Seguite tutte le offerte più interessanti direttamente da questa pagina!

La velocità della rete fissa è un tema sempre più importante per gli utenti, i quali vogliono usufruire di servizi di qualità e in linea con le loro aspettative.

Per garantire la trasparenza e la tutela dei consumatori, l’Agcom ha approvato un nuovo regolamento che stabilisce le modalità di misurazione e controllo delle prestazioni delle connessioni a banda larga e ultra-larga.

Il regolamento prevede che gli operatori di rete fissa debbano fornire ai clienti, al momento della sottoscrizione del contratto, delle informazioni chiare e dettagliate sulle caratteristiche tecniche del servizio, tra cui la velocità minima garantita, la velocità massima raggiungibile e, vera novità del nuovo regolamento, la velocità “normalmente disponibile”.

Se quindi la velocità massima viene utilizzata come leva pubblicitaria e la minima serve ad evitare brutte sorprese, la velocità “normalmente disponibile” aiuterà ad avere un quadro più chiaro della situazione reale. La pagina di “trasparenza tecnica” che include tali informazioni deve essere accessibile direttamente dalla home page dei siti degli operatori.

Non solo, gli operatori devono consentire ai clienti di effettuare delle verifiche periodiche della velocità effettiva della loro connessione, tramite strumenti certificati dall’Agcom.

Uno di questi strumenti è Ne.Me.Sys, il software gratuito e indipendente sviluppato dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), con il supporto dell’Agcom. Ne.Me.Sys consente di misurare in modo affidabile e oggettivo la velocità e la qualità della rete fissa, sia in download che in upload, e di confrontare i risultati con le condizioni contrattuali.

Ne.Me.Sys è disponibile per Windows, Mac OS X, Linux, Android e iOS, ed è facilmente scaricabile dal sito ufficiale dell’iniziativa. Il software effettua una serie di test sulla connessione, che durano circa 10 minuti, e restituisce una scheda riassuntiva con i valori misurati e una valutazione della conformità del servizio rispetto al contratto.

Ne.Me.Sys è uno strumento utile non solo per i consumatori, ma anche per gli operatori e per l’Agcom, che possono monitorare lo stato della rete fissa in Italia e intervenire in caso di anomalie o disservizi. Il regolamento Agcom prevede infatti che i clienti possano segnalare eventuali discrepanze tra le prestazioni effettive e quelle contrattuali, tramite il portale www.misurainternet.it, dove possono anche consultare le statistiche aggregate delle misurazioni effettuate da Ne.Me.Sys.

Il nuovo regolamento Agcom e il software Ne.Me.Sys sono quindi due strumenti fondamentali per garantire la trasparenza, la qualità e la competitività della rete fissa in Italia, a beneficio degli utenti e dello sviluppo del Paese.