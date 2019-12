iOS 13.3, Apple introduce novità per il controllo parentale

Apple ha rilasciato l’aggiornamento di iOS 13.3 per i dispositivi compatibili. Tra le tante novità introdotte, molto interessanti sono quelle riguardanti il controllo parentale. Sono state aggiunte, infatti, nuove impostazioni della funzione Screen Time (Tempo di utilizzo) da dove i genitori possono stabilire limiti alle comunicazioni dei propri figli definendo con quali contatti possono interagire in determinate ore del giorno.

I limiti si applicano a telefonate, messaggi e Face Time. Nel periodo di utilizzo consentito al bambino, non ci sarà nessuna restrizione fatta eccezione per la possibilità di stabilire se essere contatti solo dai numeri presenti in rubrica. In questo modo, verranno bloccate le chiamate provenienti da contatti sconosciuti. I limiti, invece, entreranno in gioco nelle ore stabilite dal genitore limitando le comunicazioni solo verso alcuni numeri di telefono. Le chiamate di emergenza saranno sempre attive.

In pratica, ciò significa che i genitori hanno la possibilità di impedire ai propri figli di mandare messaggi agli amici a tarda notte o durante gli orari scolastici. Inoltre, i genitori ora hanno anche la possibilità di gestire i contatti iCloud del bambino da remoto avendo così pieno controllo dell’elenco dei contatti e facilitando la condivisione di numeri importanti con il proprio figlio. Queste nuove impostazioni vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili con Screen Time, la funzione introdotta con iOS 12 che consente al genitore di impostare limiti di utilizzo dello smartphone per i propri figli.

iOS 13.3 è disponibile al download e introduce anche tutta una serie di risoluzione dei problemi riscontrati sulla versione precedente. Per procedere all’installazione dell’aggiornamento, bisogna recarsi nelle Impostazioni, selezionare poi Generali e Aggiornamento Software. A questo punto, sarà sufficiente cliccare su Scarica e Installa.