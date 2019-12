iOS 13.3 e watchOS 6.1.1 potrebbero arrivare durante i prossimi giorni

Apple potrebbe rilasciare iOS 13.3 e watchOS 6.1.1 già durante i prossimi giorni. Ad accrescere questa possibilità è stato Viettel, il più importante operatore telefonico del Vietnam.

Il gruppo, a partire dall’oramai imminente 13 dicembre, rilascerà ufficialmente la propria eSIM, ovvero un’alternativa alla tradizionale carta SIM con dimensioni sensibilmente minori. L’operatore, per l’occasione, ha pubblicato una guida con la quale spiega agli utenti come utilizzare questa novità. Nella documentazione si fa però riferimento a iOS 13.3, versione successiva di iOS 13.2.2, e watchOS 6.1.1.

Questo ci fa pensare che la società di Cupertino, quasi certamente, abbia intenzione di lanciare durante i prossimi giorni la nuova versione dei sistemi operativi. Probabilmente, la data scelta sarà martedì 10 dicembre o mercoledì 11 dicembre, così da poter offrire l’update prima della pausa durante il periodo natalizio.

Non abbiamo nessuna notizia riguardo ad iPadOS 13.3 e tvOS 13.3, ma probabilmente anche loro arriveranno.

Sono un po’ le novità che verranno introdotte con iOS 13.3, tra cui limiti per i contatti in Screen Time, la possibilità di disattivare le Memoji e il supporto per FIDO2. Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno, prima di poter provare questo nuovo aggiornamento.