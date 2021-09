iOS 15 cancella le vostro foto, in attesa di Apple ecco come risolvere

iOS 15 è fresco, freschissimo di rilascio. Eppure sta causando qualche grattacapo a più di un utente che ha lamentato un problema che correla i messaggi e le foto salvate dalle conversazioni.

Le segnalazioni infatti affermano che se l’utente salva una foto proveniente da una conversazione dell’app messaggi, e poi quella conversazione viene eliminata, il successivo backup iCloud non conterrà quella foto.

Questo è chiaramente un problema, con le versioni precedenti non sussiste e da smartphone così costosi come questi non è auspicabile accada. L’utente con iOS 15 che ha il backup iCloud attivato, pensa di aver salvato la foto al sicuro nella libreria ma, dopo l’eliminazione della conversazione collegata, non la troverà più.

Per ora Apple sembrerebbe all’oscuro di questa problematica. Questo si evince dal fatto che nella Beta 2 di iOS 15.1 il problema è vivo e vegeto e il bug è rimasto lì. Di fatti se si va ricreare la stessa condizione sopra descritta la foto scomparirà anche in caso di utilizzo della Beta.

E’ chiaro che finché Apple non apprenderà di questo problema, e le miriade di segnalazioni aiutano a farle aprire gli occhi, non potrà risolverlo. In ogni caso, per fixare in autonomia il bug, sarebbe opportuno non eliminare la conversazione presente nell’app messaggi dal quale si è salvata una foto che poi si ha conservato in galleria. Pena, ovviamente la perdita di quell’immagine specifica.

E’ vero, è un sistema operativo nuovo e come avviene spesso non sarà mai perfetto ai suoi albori ma iOS 15 sta inanellando tutta una serie di bug che lo stanno portando ad essere fastidioso per chi ha deciso già di scaricarlo ed installarlo nel proprio iPhone. Ovviamente terremo aggiornata la situazione sperando in un intervento rapido della società di Cupertino.