Abbiamo finalmente una data per il lancio di iOS 16.3, la nuova versione del sistema operativo per iPhone che dovrebbe vedere la luce la settimana prossima.

L’update prevede come al solito miglioramenti generali e qualche nuova funzionalità, ma niente di particolarmente rivoluzionario.

Nello specifico, iOS 16.3 sarà un aggiornamento dedicato alla correzione di bug, oltre a prevedere le seguenti novità:

supporto per le chiavi di sicurezza per gli ID Apple;

per gli ID Apple; prompt di HomePod Handoff riprogettato a seguito dell’uscita del nuovo HomePod;

riprogettato a seguito dell’uscita del nuovo HomePod; una nuova funzionalità per SOS emergenze.

Insomma, nessun cambiamento sostanziale, almeno non per questo aggiornamento. Oltre a iOS 16.3, dovrebbero essere rilasciati iPadOS 16.3, watchOS 9.3 e forse anche tvOS 16.3 e macOS 13.2, ma per ora su questi non si ha certezza.

Il giorno esatto dell’uscita dovrebbe essere il 23 gennaio (lunedì prossimo). È stata Apple stessa a darne conferma, nell’ultimo articolo della sua Newsroom. In quel post, Apple annuncia il lancio di nuovi cinturini per Apple Watch con annessi sfondi coordinati. Per accedere agli sfondi – fa sapere Apple –, sarà necessario scaricare e installare la nuova versione del software.

“Il quadrante Unity 2023 sarà disponibile la prossima settimana e richiede Apple Watch Series 4 o versioni successive con watchOS 9.3, iPhone 8 o versioni successive e iPhone SE (2a generazione) o versioni successive con iOS 16.3. Il nuovo sfondo Unity per iPhone per la schermata di blocco sarà disponibile anche la prossima settimana e richiede iPhone 8 o versioni successive con iOS 16.3“.

Come potete vedere, il focus del comunicato è sulle iniziative per il Black History Month, letteralmente “Mese della storia dei neri”, ricorrenza dedicata alle persone e agli eventi più significativi nella storia della diaspora africana. In USA e in Canada, tale mese è proprio quello di febbraio; per l’occasione, Apple rilascerà un nuovo sfondo “Unity” con i colori della bandiera panafricana (rosso, verde e nero). Sono previste iniziative anche per gli altri media di Apple, come ad esempio App Store, che metterà in evidenza app e giochi dal tema Black communities.