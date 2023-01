Recentemente alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di riprodurre con AirPlay su vecchi modelli di Apple TV contenuti con protezioni DRM (Digital Rights Management). Questa “limitazione” si verifica dopo l’aggiornamento ad iOS 16, ma non è tutto. Sembra. infatti, che non sia possibile riprodurre questi contenuti neanche usando adattatori HDMI.

Nei forum Apple degli utenti iPhone ed iPad dicono che non riescono più a guardare contenuti su TV da piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video ed altre utilizzando gli adattatori HDMI. Queste piattaforme, infatti, applicano protezioni DRM ai loro contenuti per evitare azioni di pirateria. Resta ancora possibile effettuare il mirroring del dispositivo su un altro schermo esterno ma è comunque un’azione inutile in quanto appare tutto nero nel momento in cui si tenta di riprodurre un contenuto.

Su Reddit un utente riporta che ha ricevuto la conferma direttamente dal supporto Netflix sull’impossibilità di guardare qualsiasi tipo di contenuto usando un adattatore HDMI sui dispositivi con iOS 16. A quanto pare sembra proprio una scelta da parte di Netflix per evitare qualsiasi strumento utile ad aggirare le protezioni sul proprio catalogo.

Come abbiamo già riportato, però, non è solo Netflix ad aver limitato questa pratica. La gestione dei diritti digitali (DRM) sono un insieme di attività tecniche e legali tramite le quali i titolari di diritto d’autore e derivati possono tutelarli, esercitarli e amministrarli nell’ambiente digitale.

Attualmente la limitazione sembra riguardare esclusivamente gli adattatori HDMI, mentre gli adattatori USB-C funzionano ancora regolarmente collegati a schermi esterni. Le porte HDMI supportano l’HDCP, un sistema di protezione che codifica i flussi audio e video che vengono trasferiti da un dispositivo a un altro impedendo che durante il tragitto un malintenzionato possa copiarli e salvarli su un dispositivo di memoria senza il permesso del detentore del copyright.

Utilizzavate spesso un adattatore HDMI per guardare contenuti da un dispositivo come iPhone o iPad ad uno schermo? Avete già notato questa limitazione? Fatecelo sapere nei commenti.