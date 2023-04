State valutando l’acquisto di un dispositivo che vi permetta di lavorare o studiare al meglio, anche quando siete fuori casa? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione attiva su uno dei migliori prodotti a marchio Apple. Al momento, potrete acquistare un iPad Air di 5a generazione al prezzo di appena 649,00€ invece di 789,00€, un vero e proprio affare tenendo presente che monta un fantastico chip M1!

Il modello in questione vi garantisce la massima fluidità, prestazioni eccellenti e uno schermo ampio in Liquid Retina per svolgere le vostre attività al meglio. Dunque, un’occasione da non farvi scappare assolutamente, fintanto che la promozione è ancora attiva!

Da menzionare in particolare modo il design all-screen, perfetto per immergervi in tutto quello che leggete, guardate o create. Lo splendido display da 10,9″ ha un’ampia gamma cromatica P3, tecnologie evolute come True Tone, e il rivestimento antiriflesso per garantirvi il massimo comfort praticamente in qualsiasi condizione di luce. Il Touch ID, invece, è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e pagare i vostri acquisti in totale sicurezza con Apple Pay.

Come anticipato in apertura, l’iPad è provvisto anche del rivoluzionario chip M1! Grazie alla CPU 8-core che offre performance fino al 60% più veloci rispetto alla generazione precedente, il dispositivo è un concentrato di potenza per la creatività e il gaming. In questo modo potrete aprire diverse app alla volta, anche le più potenti, e lanciarvi nei giochi dalla grafica più complessa. Non meno importante, avrete un giorno intero di batteria, così potrete lavorare al meglio delle vostre possibilità anche mentre siete fuori casa.

La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo ha la funzione Inquadratura automatica, utilissima per chi fa meeting online: l’inquadratura segue i vostri spostamenti per tenervi sempre al centro della scena, e si allarga o si restringe quando qualcuno si avvicina o si allontana. La posteriore da 12MP con grandangolo, invece, è perfetta per scattare foto e girare video addirittura in 4K!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!