Ora è ufficiale, Apple non supporterà più l’iPad Mini 3 ed è stato contrassegnato come prodotto obsoleto. La notizia era già stata anticipata di recente ma adesso è confermato. Il colosso di Cupertino non offrirà più assistenza e aggiornamenti di nessun tipo.

L’iPad Mini 3 è stato rilasciato nell’ormai lontano 2014 e rispetto al modello precedente condivideva gran parte della scheda tecnica ad eccezione della presenza del Touch ID assente nel Mini 2. Schermo da 7,9″ IPS (risoluzione di 2048×1536 a 326 ppi) e chip A7 bionic, il piccolo tablet di Apple era pensato per un utente non troppo esigente ma che voleva comunque un dispositivo valido e con un display non troppo ampio. Il termine del supporto riguarda sia la versione Wi-Fi che la versione Wi-Fi + Cellular.

Apple aggiorna continuamente una lista di prodotti obsoleti e vintage. Quelli obsoleti rientrano tra i dispositivi la cui vendita è stata interrotta da almeno sette anni e non sono più in grado di ricevere assistenza hardware. I prodotti vintage, invece, rientrano tra quelli non venduti da più di cinque anni e meno di sette anni ma che possono o meno ricevere assistenza in base alla disponibilità delle scorte di eventuali parti ed in base ai requisiti legali di garanzia.

L’aggiunta di un dispositivo Apple a questo tipo di lista fa sempre notizia considerando il fatto che l’azienda californiana riesce la maggior parte delle volte a registrare un grande numero di vendite per i suoi dispositivi. L’iPad Mini 3 è solo l’ultimo di una serie già abbastanza corposa e della quale ve ne abbiamo parlato in passato. Tra i dispositivi obsoleti o vintage, infatti, rientrano anche iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone precedenti a quelli indicati, l’iPad fino alla quarta generazione, iPod di qualsiasi tipo, etc.

Potete consultare la lista ufficiale direttamente tramite il sito Apple a questo link. Voi cosa ne pensate? Avete ancora un iPad Mini 3 e pensate di sostituirlo con il modello attuale o con i prossimi modelli che presumibilmente potrebbero arrivare quest’anno? Fatecelo sapere nei commenti.