iPad Mini 5 pronto a debuttare sul mercato a metà 2019?

Nella giornata di oggi sono emerse in rete alcune immagini che mostrano, ripreso da più angolazioni, il nuovo modello di iPad Mini. Il presunto iPad Mini 5 presenta un design che, fatta eccezione per l’antenna della versione Cellular e una nuova possibile colorazione, rimane pressoché identico a quello della precedente versione. Secondo le ultime indiscrezioni il nuovo tablet di Apple dovrebbe essere atteso entro la prima metà del 2019.

Da quello che emerge dalle foto, informazioni da prendere sempre con le pinze, iPad Mini 5 dovrebbe godere di una nuova soluzione cromatica che corrisponderebbe ad una sfumatura dorata leggermente più chiara. Il telaio metallico presente nelle immagini mette in luce diversi dettagli: la linea di antenne è simile a quella vista sui precedenti modelli di iPad Pro, lo chassis presenta il foro jack per le cuffie da 3,5 mm e sembra abbastanza palese la presenza del Touch ID, non presente sulla nuova linea di iPad Pro. Le novità del nuovo device di Apple dovrebbero riguardare la scheda tecnica, con un possibile processore A12, nuove configurazioni di memoria, supporto Apple Pencil e comparto fotografico migliore.

Ricordiamo che Apple iPad Mini 4 è stato rilasciato nell’ormai lontano 2015, da quel momento ad oggi solo cambi di configurazione e leggeri tagli di prezzo, con l’ultimo reale aggiornamento riguardante una versione Wi-Fi da 128 gb. L’intenzione del colosso di Cupertino sarebbe quella di rilanciare la linea Mini di iPad, rendendola una possibile soluzione ‘budget’ rispetto agli altri modelli di iPad. Ipotesi che non trova riscontri poiché, stando ad alcune recenti voci di corridoio, una nuova versione di iPad ‘low-cost’ da 10 pollici sarebbe attualmente in lavorazione e prevista sempre per il 2019.