State pensando di acquistare un nuovo tablet e desiderate un prodotto top di gamma, magari da sfruttare durante l’anno scolastico che sta per cominciare (a tal proposito, vi suggeriamo di dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati al Back to School) o per lo smart working? In tal caso non possiamo che consigliarvi l‘incredibile iPad Pro 2021, oggi scontato di 850,00€ su Amazon!

Potrete, infatti, spendere solamente 1.149,00€ invece di 1.999,00€, optando anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo ci sono solamente 5 pezzi disponibili e molto probabilmente andranno a ruba in pochi minuti, per cui vi consigliamo di approfittarne subito.

L’iPad Pro rappresenta il tablet perfetto per i professionisti, offrendo un’eccezionale potenza, uno schermo straordinario e numerosi miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti. Uno dei suoi punti di forza è il chipset Apple M1, che garantisce fino al 50% in più di potenza rispetto al modello precedente. Inoltre, lo schermo XDR Liquid Retina da 12,9″ è un vero gioiello, offrendo una qualità dell’immagine ineguagliabile, specialmente durante la visione di contenuti HDR.

Avrete poi a disposizione un sistema di fotocamera con obiettivo grandangolo da 12MP e ultra-grandangolo da 10MP, che vi permetteranno non solo di scattare foto e video con un’ottima risoluzione, ma anche di partecipare a videochiamate e videoconferenze trasmettendo la vostra immagine in modo cristallino. Inoltre, godrete di tecnologie innovative come l’inquadratura automatica e lo scanner LiDAR per foto, video e AR.

Questa versione è dotata di connessioni Thunderbolt e USB 4, consentendo collegamenti veloci con monitor, dock e unità esterne, e offre anche la connettività Wi-Fi 6 per prestazioni di rete ottimali. Riguardo allo spazio di archiviazione, questo modello specifico offre una capacità di ben 2TB per archiviare tantissime applicazioni, foto e altro ancora.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

