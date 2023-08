Con buona pace di tutte le indiscrezioni che volevano, addirittura, l’assenza di un nuovo iPad Pro fino al 2025, Apple sembra, invece, pronta a rinnovare l’iPad Pro entro la fine dell’anno prossimo. La notizia è emersa domenica grazie a Mark Gurman di Bloomberg, il cui molto spesso fornisce notizie, e indiscrezioni, molto accurate quando si parla di Apple.

L’iPad Pro di Apple, non ha visto un aggiornamento importante dal 2018, al netto di alcuni piccoli cambiamenti nel posizionamento dei tasti, e nelle dimensioni del modulo fotografico, lo chassis della serie Pro si è assestata aq quella che tutti conosciamo, lasciando il grosso delle migliorie all’interno del device. Con un cambio drastico di design, Apple spera di stimolare un mercato che, secondo Gurman, si trova, per il momento, in una profonda crisi.

I dispositivi iPad Pro di prossima generazione (presumibilmente chiamati J717, J718, J720 e J721) saranno i primi tablet di Apple a essere dotati di un display OLED, almeno secondo le fonti citate da Gurman. Si tratta dello stesso tipo di display presente sull’iPhone, sin dal lancio dell’iPhone X, il quale dovrebbe offrire un’immagine più nitida, uno schermo più luminoso, colori più vividi e neri più profondi.

I nuovi iPad Pro dovrebbero arrivare nella, oramai, iconica dimensione da 11 pollici e in un’inedita variante con schermo da 13 pollici, il quale rappresenterebbe un leggero aumento rispetto all’attuale versione da 12,9 pollici. Come da pronostico, infine, la nuova linea di iPad Pro dovrebbe essere dotata del, tanto chiacchierato, nuovo chip M3 di Apple.

Le fonti di Gurman sostengono, inoltre, che Apple lancerà una rinnovata Magic Keyboard, la quale renderebbe l’iPad Pro ancora più simile a un laptop rispetto all’attuale configurazione, oltre ad aggiungere un trackpad più grande. Una serie di modifiche che dovrebbero mettere fine alle critiche mosse all’azienda in merito alle dimensioni del trackpad, all’inclinazione massima dello schermo e all’assenza di tasti funzione.

L’arrivo dei nuovi iPad Pro, infine, pare sia previsto per la primavera del 2024, con alcuni modelli che, al momento, sembra che saranno disponibili solo a inizio estate. Tenete a mente, però, che si tratta di semplici previsioni, generate dall’analisi di numerosi fattori (quali la reperibilità dei componenti e le tempistiche di produzione) che come prassi vengono sempre prese in considerazione nel loro periodo più lungo.

Con molta probabilità potremmo vedere i nuovi iPad verso fine aprile, con un arrivo nei negozi per il maggio seguente. Resta comunque da considerare tutte queste informazioni come delle sempici indiscrezioni, perlomeno fino a che Apple non annuncerà ufficialmente qualcosa.