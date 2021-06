iPad Pro Max in arrivo? Apple pensa a un tablet ancora più grande

Apple starebbe considerando il rilascio di un iPad con display dalla diagonale ancora più grande del più ampio modello attuale, il quale raggiunge già i 12,9″. L’azienda sarebbe ancora in fase di studio e il rilascio di questo iPad Pro “Max” tutt’altro che vicino.

Mark Gurman, famoso giornalista americano che si occupa da anni del mondo tech Apple, nella prima uscita della newsletter Power On di Bloomberg ha condiviso con i propri lettori che Apple starebbe pensando di realizzare un iPad con display più grande.

Secondo Gurman, il nuovo iPad sarebbe ancora in “fase esplorativa” e potrebbero volerci ancora un paio d’anni prima di vederlo arrivare ufficialmente sul mercato. Ipotizza che uno schermo più grande possa ulteriormente accorciare la distanza tra la gamma di tablet e quella di laptop di Apple. Con l’aumento delle possibilità legate alla produttività su iPadOS, aumenta anche la richiesta di una maggiore superficie dello schermo per lavorare e migliorare il multitasking.

Apple starebbe internamente lavorando anche ad un nuovo design per i propri iPad da 11″ e 12,9″, design che dovrebbe essere caratterizzato da un retro in vetro e una bobina di ricarica wireless in grado di funzionare anche per la ricarica inversa di altri prodotti come Apple Watch e AirPods. La progettazione di questi prodotti sarebbe ancora in fase iniziale, Apple potrebbe ancora decidere di rivedere completamente linee di design e funzionalità, oppure rimanere fedele al look attuale.

Tra i vari prodotti Apple che sarebbero in arrivo in futuro ricordiamo anche una versione rinnovata di iPad Mini e la base di ricarica AirPower, annunciata da Apple e mai ufficialmente giunta sul mercato.

Voi cosa ne pensate? Credete che un iPad dal display ancora più grande sarebbe d’aiuto per la produttività?