iPad Pro: versione da 1 TB in sconto sul sito Apple

Apple ha applicato uno sconto di 220 euro su iPad Pro 11" e iPad Pro 12,9" nella versione con 1 Terabyte di memoria interna. In sconto anche Apple Watch Serie 3.

Come vi abbiamo raccontato nei nostri articoli dedicati, Apple ha presentato tre nuovi iPhone, Apple Watch Serie 5 e iPad 10,2”. Se da un lato, alcuni dispositivi sono spariti dal catalogo del sito ufficiale (iPhone Xs, Xs Max e Apple Watch Serie 4); dall’altro, altri prodotti stanno ricevendo uno sconto considerevole come nel caso degli iPad Pro con 1 Terabyte di memoria interna e Apple Watch Serie 3.

Nello specifico, recandosi sul sito ufficiale Apple, è possibile acquistare iPad Pro 11” a 1.509 euro nella versione solo Wi-Fi. Il prezzo di vendita di questa versione era in precedenza di 1.729 euro, uno sconto dunque di 220 euro. La versione dotata anche di connettività cellulare è venduta ora a 1.679 euro contro i 1.899 euro previsti in partenza.

Discorso analogo per iPad Pro 12,9”: si passa da 1.949 euro a 1.729 euro per la versione solo Wi-Fi e da 2.119 euro a 1.899 euro per il modello Wi-Fi + Cellular. Infine, mentre Apple Watch Serie 4 non è più acquistabile sullo store online, su Apple Watch Serie 3 invece è stato applicato uno sconto. Lo smartwatch è ora disponibile a partire da 239 euro (GPS) e da 339 euro (GPS+Cellular).

In ogni caso, è possibile consultare l’intero catalogo sul sito ufficiale Apple raggiungibile tramite questo link. Qui sono già disponibili i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, Apple Watch Serie 5 e iPad 10,2”.