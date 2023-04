Al prossimo WWDC 2023 che si terrà a giugno, Apple oltre alla prossima versione di iOS presenterà anche iPadOS 17. Come ogni anno, alcuni dei dispositivi più datati entranno a far parte della lista di prodotti vintage ormai non più supportati dalle nuove versioni del sistema operativo in questione.

Secondo le indiscrezioni di MacRumors, a non essere più supportati saranno tutti i dispositivi con a bordo il chip Apple A11 Bionic o precedente. Le uniche eccezioni, potrebbero essere rappresentate da alcuni modelli di iPad dotati di chip A10 Fusion e iPad Pro di seconda generazione con chip A10X Fusion.

Nonostante la cessazione del supporto ai nuovi aggiornamenti da parte di Apple vi ricordiamo che in caso di gravi falle di sicurezza, l’azienda di Cupertino provvederà a rilasciare delle patch correttive anche sui dispositivi dichiarati ormai obsoleti.

Posso aggiornare il mio iPad ad iPadOS 17?

Di seguito vi proponiamo l’elenco completo dei dispositivi che dovrebbero risultare compatibili con iPadOS 17:

iPad Pro 12.9 (2a generazione, 2017)

iPad Pro 12.9 (3a generazione, 2018)

iPad Pro 12.9 (4a generazione, 2020)

iPad Pro 12.9 (5a generazione, 2021)

iPad Pro 12.9 (6a generazione, 2022)

iPad Pro 11 (1a generazione, 2018)

iPad Pro 11 (2a generazione, 2020)

iPad Pro 11 (3a generazione, 2021)

iPad Pro 11 (4a generazione, 2022)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad (6a generazione, 2018)

iPad (7a generazione, 2019)

iPad (8a generazione, 2020)

iPad (9a generazione, 2021)

iPad (10a generazione, 2022)

iPad Mini (5a generazione,2019)

iPad Mini (6a generazione,2021)

iPad Air (3a generazione, 2019)

iPad Air (4a generazione, 2020)

iPad Air (5a generazione, 2022)

A rimanere esclusi secondo i rumor, quindi, saranno iPad (5a generazione), iPad Pro da 9,7 pollici (1a generazione) e iPad Pro da 12,9 pollici (1a generazione), che entrano cosi a far parte della lista dei dispositivi dichiarati vintage dall’azienda di Cupertino. Di seguito l’elenco completo dei dispositivi non più supportati:

iPad (2010)

iPad 2 (2011)

iPad (3a generazione, 2012)

iPad (4a generazione, 2012)

iPad (5a generazione, 2017)

iPad Mini (1a generazione, 2012)

iPad Mini (2a generazione, 2013)

iPad Mini (3a generazione, 2014)

iPad Mini (4a generazione,2015)

iPad Air (1a generazione, 2013)

iPad Air 2 (2a generazione, 2014)

iPad Pro 12.9 (1a generazione, 2015)

iPad Pro 9.7 (2016)

In caso di aggiornamento, provvederemo a tenere aggiornato il seguente articolo con tutte le novità sul supporto dei dispositivi iPad di Apple.