Insieme ad iOS 17, sul palco del WWDC 2023 ha fatto la sua comparsa iPadOS 17, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Apple pensato specificamente per i suoi tablet. Scopriamo insieme tutte le novità che arriveranno presto a bordo degli iPad compatibili.

iPadOS 17 punta a rendere ancora superiore la versatilità che contraddistingue l’iPad, combinando caratteristiche proprie di MacOS con le feature più amate del sistema operativo mobile della casa di Cupertino in nuove feature dedicate alla produttività e alla collaborazione.

Il nuovo aggiornamento del software per tablet promette di includere molte delle stesse funzionalità di iOS 17, tra cui alcune nuove caratteristiche per iMessagge (come la trascrizione automatica delle note vocali), capacità avanzate di AirDrop e una correzione automatica più intelligente per l’immissione di testo.

L’iPad sta anche recuperando il distacco con iOS integrando la possibilità di personalizzare la schermata di blocco, che funziona in modo simile a quanto avviene su iPhone. Craig Federighi, vicepresidente del settore software di Apple, ha anche presentato nuovi widget interattivi che possono essere posizionati sulla schermata principale. iPadOS 17 porterà anche con sé l’app Health. E infine, l’iPad sarà in grado di visualizzare Live Activities proprio come iOS.

L’applicazione Note e l’annotazione dei PDF riceveranno anch’esse attenzione in questa versione di software. Grazie ai nuovi modelli di machine learning, iPadOS sarà in grado di identificare i campi di immissione del testo in un PDF, permettendovi di compilarli con facilità. Si potrà persino utilizzare questa funzione sui PDF scansionati con la fotocamera. iPadOS 17 includerà nuovi modi per organizzare, annotare e collaborare in tempo reale sui PDF nell’app Note.

Federighi ha menzionato che Stage Manager offrirà maggiore flessibilità per quanto riguarda la dimensione e la posizione delle finestre in iPadOS 17.

Quando arriverà iPadOS 17?

Non è ancora stata data una data di rilascio ufficiale da parte di Apple, ma la società ha un pregresso abbastanza costante per quanto riguarda il rilascio delle nuove versioni software ogni anno nello stesso periodo, come si può vedere dalle date qui di seguito:

iPadOS 16: 24 ottobre 2022 (rimandato di circa un mese a causa di alcuni bug)

24 ottobre 2022 (rimandato di circa un mese a causa di alcuni bug) iPadOS 15: 20 settembre 2021

20 settembre 2021 iPadOS 14: 16 settembre 2020

16 settembre 2020 iPadOS 13: 24 settembre 2019

Con l’eccezione dell’ultima versione, la quale è stata rimandata per risolvere alcuni problemi dell’ultimo minuto, Apple rilascia sempre una nuova versione di iPadOS nella seconda metà di settembre. Riteniamo probabile che iPadOS 17 venga lanciato in concomitanza con iOS 17, in quanto non ci aspettiamo cambiamenti importanti che possano ritardare il lancio.

Nel periodo che precede il rilascio completo, Apple metterà a disposizione versioni beta del sistema operativo per gli iscritti al programma Apple Beta Software. Il programma prevede diverse iterazioni e ci aspettiamo segua la seguente tabella di marcia: