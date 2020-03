iPadOS 13.4 disponibile: arriva finalmente il supporto a mouse e trackpad

Dopo una lunga fase beta, Apple ha rilasciato l’ultimo aggiornamento di iOS 13.4. Assieme al sistema operativo per iPhone, è stato reso disponibile anche quello per iPad, Apple Watch e Apple TV. La novità più interessante questa volta è toccata proprio ad iPadOS 13.4: il supporto per mouse e trackpad sui tablet della Mela.

Questa nuova funzione consente di utilizzare mouse e trackpad Bluetooth e USB con iPad compatibili godendo di un’interfaccia utente migliorata rispetto alle versioni precedenti. Il sistema operativo ora mostra un nuovo puntatore. Tutto ciò semplifica l’interazione con app che non sono state progettate per essere utilizzate con un puntatore. L’aggiornamento aggiunge anche il supporto per il nuovo accessorio Magic Keyboard (disponibile da maggio) con trackpad integrato. Insomma, si va verso un rafforzamento del concetto di produttività.

iPadOs 13.4 e iOS 13.4 poi risolvono alcuni bug precedenti e introducono nuovi adesivi Memojii, la condivisione delle cartelle di iCloud Drive dall’app File, i controlli sempre visibili in Mail per azioni come eliminare, spostare, scrivere o rispondere a un messaggio e il supporto alle app di navigazione di terze parti in CarPlay.

Per quanto riguarda infine watchOS 6.2, Apple ha introdotto il supporto per gli acquisti in-app sugli Apple Watch come promesso. Una delle novità più importanti introdotte con l’ultima versione del sistema operativo per gli smartwatch di Cupertino è l’App Store che offre la possibilità di scaricare le applicazioni senza dover utilizzare l’iPhone a cui è collegato. Ora, gli utenti potranno anche fare acquisti in-app dimenticandosi del proprio smartphone.