Il Multi-Window è finalmente compatibile con Word e PowerPoint per iPadOS. A confermarlo è stato lo stesso sviluppatore dei due software nel blog Microsoft Office Insider. Questo consentirà ai consumatori di accrescere la propria produttività.

Poter aprire più schede simultaneamente e affiancarle è di certo una funzionalità molto comoda. Da oggi, alcuni utenti in possesso di un iPad potranno accedere contemporaneamente a due documenti Word o PowerPoint (i software inclusi in Microsoft 365). La novità interessa ancora pochi consumatori, dato che è stata introdotta con la versione beta. Se i primi test dovessero rivelare che il tutto funziona correttamente, il multi-window sarà esteso a tutti. Sarà possibile accedere alla funzione in tre modi:

Trascinando un file, anche dalla sezione dedicata ai documenti recentemente aperti, fino all’estremità del display. Dopo aver aperto Word o PowerPoint, bisognerà scorrere verso l’alto per aprire il dock. A questo punto, bisognerà trascinare l’icona dell’applicazione desiderata verso il bordo sinistro o destro del tablet. Dalle applicazioni del pacchetto Office, occorrerà cliccare su “File”, poi premere i tre punti e scegliere “Apri in un’altra finestra”.

Non sappiamo quando Microsoft abbia intenzione di portare la novità anche nella versione stabile dell’applicazione per iPadOS.