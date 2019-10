iPhone 11, il display si graffia troppo facilmente?

Molti utenti sostengono che sui loro iPhone 11 sono apparsi dal nulla dei graffi, senza che ci sia stata noncuranza da parte loro, e che in alcuni casi sono comparsi dopo appena 24 ore dall’acquisto.

Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone asserendo di aver utilizzato il vetro più resistente per uno smartphone. Stranamente, però, alcuni utenti si sono lamentati dalla mancanza di resistenza ai graffi dei nuovi arrivati in casa Apple. Seguendo i post pubblicati nel Community ufficiale di Apple, pare che il vetro anteriore di iPhone 11 si graffi troppo facilmente senza nessun apparente motivo.

Sono molti gli utenti che sostengono che i graffi sono apparsi dal nulla, senza che ci sia stata noncuranza da parte loro, e in alcuni casi i graffi sono comparsi dopo appena 24 ore dall’acquisto. Altri sostengono di aver tenuto il dispositivo in tasca e di averlo ritrovato con non pochi graffi. Tutto ciò – affermano – non è stato riscontrato con le generazioni precedenti.

@Apple so my tweet was taken down but, here is my brand new iPhone 11 with just a week of use, only in pockets. So many scratches! @Josh_Smith pic.twitter.com/58cRuVilTF — Kaxinne Cancinos (@kaxinnecancinos) October 2, 2019

“Lo schermo sembra graffiarsi o macchiarsi quando non viene nemmeno a contatto con superfici affilate o ruvide. Non ho mai avuto questo problema con gli iPhone di generazione precedente” racconta un utente. Un altro ancora risponde dicendo “il mio è più simile a una ditata, ma che non va via. È più inquietante di un graffio”.

È bene sottolineare che si tratta di dispositivi privi di qualsiasi pellicola di protezione. Sull’unità in nostro possesso non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema. Potrebbe trattarsi, dunque, di un problema limitato solo ad alcune unità o alla poca attenzione posta dall’utente. L’aspetto più curioso, però, è che pare che non ci sia bisogno che il vetro venga a contatto con metalli o agenti esterni per danneggiarsi. Una situazione strana per Apple che – per il momento – non ha rilasciato commenti.