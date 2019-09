iPhone 11 Pro con pezzi del Titanic? Esiste e costa 6.610 euro

Caviar ha realizzato un'edizione limitata (solo 10 modelli) di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, la cui peculiarità è la presenza di pezzi reali del Titanic o della astronave Vostok-1.

L’azienda russa Caviar non si è fatta sfuggire l’occasione di realizzare delle edizioni speciali e limitate dei nuovi iPhone. Ed ecco che arrivano dei particolari iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, la cui peculiarità è la presenza di pezzi reali del Titanic, il famoso transatlantico affondato nel 1912. L’effetto sorpresa non è dato solo da questi frammenti ma anche ovviamente dal prezzo. Si parte da ben 6.610 per iPhone 11 Pro nella versione con 64 Gigabyte di RAM con spedizione ovviamente gratuita.

Questa è la “versione” più economica. Si arriva, infatti, a 7.250 euro per la versione con 512 Gigabyte di spazio di archiviazione. iPhone 11 Pro Max, infine, tocca i 7.680 euro nella versione top. È chiaro che si tratta di esemplari destinati ai collezionisti, ragion per cui saranno disponibili solo 10 copie in tutto il mondo.

Come potete vedere dal video presente all’interno dell’articolo, il pannello posteriore è stato completamente ridisegnato. Al centro, è stato incastonato il frammento della nave reale. Dal cerchio che lo ospita scende un’ancora all’interno di quelle linee – in rilievo – che richiamano le onde tempestose dell’oceano. Sono poi presenti due valvole rotanti.

Il corpo è realizzato in titanio nero e – sempre sulla parte posteriore – c’è un’incisione che indica il costruttore e la data del varo (RMS Titanic Harland and Wolff 31.03.1909). Le caratteristiche tecniche restano quelle dei modelli di casa Apple che – a confronto – sembrano economici.

Difficile da credere ma l’edizione Titanic non è nemmeno la più cara. La società russa, infatti, ha realizzato altri modelli dedicati al tema della scoperta. C’è, per esempio, l’edizione speciale Vostok-1 che integra un frammento dell’omonima astronave che – nel 1961 – portò Yuri Gagarin nel primo volo umano nello spazio . Il prezzo? 31.640 euro per iPhone 11 Pro Max con 512 Gigabyte di memoria interna.