iPhone 11 Pro, Samsung aumenta la produzione di display OLED

Samsung avrebbe incrementato la produzione di display OLED di cui sono dotati i nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Il volume di fornitura potrebbe raggiungere le 50 milioni di unità entro la fine del 2019.

Le vendite di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sembrano andare molto bene. Secondo quanto riferito da Money Today e riportato da The Investor, infatti, Samsung avrebbe incrementato la produzione di display OLED di cui sono dotati i nuovi top di gamma di casa Apple. iPhone 11 integra ancora un pannello LCD. La società sudcoreana dovrebbe fornire fino a 50 milioni di pannelli OLED a Cupertino entro la fine del 2019, grazie alla risposta positiva del mercato per la nuova generazione di iPhone.

Nello specifico, nel terzo trimestre conclusosi a settembre, Samsung ha fornito 22 milioni di unità di pannelli da 5,85 pollici e da 6,46 pollici ad Apple così suddivisi: 3,9 milioni a luglio, 8,4 milioni ad agosto e 9,9 milioni a settembre. Il valore delle forniture dell’ultimo mese sarebbe stato superiore del 40% rispetto ai 6,9 milioni di unità previste inizialmente.

Per il mese in corso e per il prossimo mese di novembre, invece, si prevede che il colosso di Seul fornisca rispettivamente 9,8 milioni e 5 milioni di unità. Dunque, a seconda della fornitura del mese di dicembre, Samsung potrebbe fornire tra 40 e 50 milioni di unità di pannelli OLED ad Apple. In questo modo, le due società eviterebbero la spiacevole situazione che le ha viste protagoniste nel corso della prima parte del 2019.

Nel secondo trimestre del 2019, infatti, Apple avrebbe versato nelle casse di Samsung oltre 680 milioni di dollari come rimborso per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita concordati in precedenza. Il motivo della mancanza di richiesta è attribuibile alle vendite non proprio positive degli iPhone della scorsa generazione.

Ad ogni modo, le intenzioni di Apple sono quelle di ridurre la dipendenza da Samsung diversificando il più possibile i propri fornitori. Nel caso dei display OLED, il monopolio del produttore sudcoreano potrebbe presto finire grazie all’entrata in gioco di LG e della cinese BOE.